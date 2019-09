Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione di formazione Gabriella Luigi in studio e ormai è ufficiale l’uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico assieme ad una trentina di parlamentari questo perché manca una visione del futuro spiega premier Repubblica assicurando che non metterà a rischio il governo la scelta un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il buon governo è un nuovo più di testa la replica del segretario del partito Zingaretti nessuna sorpresa per il leader pentastellato Di Maio il problema comunque è del Pd non del MoVimento 5 Stelle perplesso il premier Conte e sulle iniziative sulla scelta dei tempi e cioè dopo la nomina dei ministri e dei sottosegretari in Atlantia la costituzione di un comitato esecutivo Come previsto dallo statutoquesta l’ipotesi sul tavolo del Consiglio di Amministrazione è convocato su richiesta dell’attuale amministratore delegato Giovanni Castellucci nel corso del CdA potrebbe rimettere il proprio mandato la guida del comitato potrebbe consentire alla kolding di prendere tempo per cercare un nuovo amministratore delegato la scorsa notte su richiesta delle autorità di unità della Guardia Costiera italiana non soccorso un barchino con a bordo 90 migranti in acque di responsabilità di Malta Successivamente la Guardia Costiera ha chiesto la valletta di inviare un dottore per il trasbordo delle persone recuperate ma Malta per ora ha risposto negativamente le navi italiane stanno Comunque dirigendosi verso l’isola attentato in Afghanistan almeno 20 persone sono morte altre 31 sono rimaste ferite in un attacco con un’autobomba nella provincia di farone contro una manifestazione elettorale del presidenteGani rimasto illeso poco dopo al centro della capitale Kabul c’è stata un’altra esplosione vicino ad una base militare all’ambasciata americana non si hanno per il momento notizie vittime o feriti Christine lagarde invece ha ottenuto il via libera alla presidenza della BCE la plenaria del parlamento europeo ha Infatti approvato con voto a scrutinio segreto la sua nomina ultimo passaggio dopo locali ottenuto dalla commissione per i problemi economici e monetari lo scorso IV Settembre La garda succederà Mario Draghi alla eurotower di Francoforte nelle prime prossimo è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa