Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buon dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno autorità maltesi unità della Guardia Costiera italiana a non succursu Martino con a bordo 90 migranti in acque di responsabilità di Malta attivamente la guardia costiera chiesta la valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate ma Malta per ora ha risposto negativamente le navi italiane stanno Comunque dirigendosi verso Piazza ieri almeno 24 persone sono andati al 331 sono rimaste ferite in un attacco con autobomba Nella provincia più ganadi farone contro una manifestazione elettorale del presidente il quale è rimasto poco dopo il centro della capitale Kabul è stato scosso da un illusione che sia verificata vicino ad una base militare all’ambasciata americana a Fusignano per il momento notizie di vittime o feriti la cronaca il campo Cosenzail neonato è stato trovato da due escursionisti nella scarpata di una stradina Allora di sopra nei pressi di Merano Come scrivere un quotidiano la testa del maschietto era avvolta in un panno legato più volte intorno al collo il corpicino ancora col cordone ombelicale era sotto un cespuglio la procura di Bolzano ha disposto l’autopsia per stabilire l’esatta causa di morte mentre sono in Corso indagini per risalire a chi abbia compiuto questo gesto ultime notizie chiusura compagnia petrolifera Saudita avrebbe informato almeno quattro clienti che le consegne di greggio previste per inizio ottobre subiranno un rinvio nel corso del mese scrive Bloomberg citando alcune fonti secondo cui dopo che gli impianti la compagnia ha dovuto rivedere i piani di fornitura di petrolio mi avrebbe comunque assicurato che verranno rispettati volumi fissati nei contratti di fornitura e tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa