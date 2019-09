Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura perché Matteo Renzi ufficializza oggi l’uscita dal PD insieme ad una trentina di parlamentari manca una visione del futuro dice basta col fuoco amico assicuratore che non mettere a rischio il governo la scelta un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il buon governo nuovo PD replica Zingaretti nessuna sorpresa per Di Maio problema è del Partito Democratico non nel Movimento 5 Stelle il premier Giuseppe Conte finisce perplesso sulle iniziative sulla scelta dei tempi e cioè dopo la nomina dei ministri e sottosegretari Salvini attacca Renzi appena Cosa non si fa per salvare la poltrona Cambiamo argomento La scorsa notte su richiesta delle autorità maltesi unità della Guardia Costiera italiana hanno soccorso un barchino con a bordo 90 migranti in acque didi Malta attivamente la guardia costiera Piazza La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasloco delle persone recuperate ma Malta per ora ha risposto negativamente le navi italiane stanno Comunque dirigendosi verso la cronaca il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da due escursionisti nella scarpata di una stradina Allora di sopra nei pressi di Merano Come scrivere un quotidiano la testa del maschietto era un panno legato più volte intorno al collo il corpicino ancora col cordone ombelicale era solo un cespuglio far nulla di Bolzano ha disposto l’autopsia per stabilire l’esatta causa di morte mentre sono in Corso indagini per risalire a chi abbia compiuto questo oggetto l’ultima notizia in chiusura compagnia petrolifera Saudita avrebbe informato almeno quattro clienti che le consegne di grezzo previste per inizio ottobre subiranno un rinvio nel corso del mese scrive citando alcune fonti secondo cui dopo gli attacchi agli impianti la compagnia ha dovuto rivedere i piani di fornitura di petrolio mi avrebbe comunque assicurato che verranno rispettati volumi fissati nei contratti di fornitura e tutto grazieeseguito le muse tornano alla prossima edizione

