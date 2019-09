Ultime Notizie Roma del 17-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 17 settembre in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione politica in apertura Matteo Renzi ufficializzata l’uscita dal PD insieme ad una trentina di parlamentari manca una visione del futuro e basta fuoco amico dice è assicura che non metterà a rischio il governo la scelta è un errore ma noi guardiamo al futuro degli italiani per ricostruire una speranza con il buon governo è un nuovo PD replica Zingaretti nessuna sorpresa per Di Maio il problema del Pd non del MoVimento 5 Stelle Franceschini risponde in inglese e Big problem un grande problema un chiaro riferimento alla collega ministro della cultura tedesca con te si dice perplesso sull’iniziativa sulla vita di tempi dopo la nomina di miti e Sottosegretario Salvini attacca Renzi che pena Cosa non si fa per salvare la poltrona che mi addormento la costituzione di un comitato esecutivo Come previsto dalRipeti sul tavolo del CDA di Atlantia convocato su richiesta dell’attuale amministratore delegato Giovanni Castellucci nel corso del quale potrebbe rimettere il proprio mandato il comitato Che secondo quanto risulta a prendere piede sarebbe giudicato il possibile per una holding finanziaria dato che le società operative controllate sono tutte presidiate da amministratori nella pienezza dei poteri e consentirebbe di prendere tempo sotto la guida del presidente per cercare un nuovo amministratore delegato l’economia via libera Christine lagarde alla presidenza della Banca Centrale Europea la plenaria del Parlamento ha Infatti approvato con un voto a scrutinio segreto la tua nomina guida della BCE L’ultimo passaggio dopo l’ok ottenuto dalla commissione per i problemi economici e monetari lo scorso IV Settembre fa Garda succederà a Mario Draghi alla eurotower Francoforte il primo novembre prossimo chiusura La Corte dei Conti della Lombardia condannato in solido lettera al Presidente della Regione Roberto Formigoni gli ex vertici della Fondazione Maugeri la fondazione stessa il presunto faccendiere Pierangelo DaccòAntonio Simone al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni di euro per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia i sequestri già effettuati per cui vitalizi e pensione dell’ex governatore sono stati convertiti il pignoramento è tutto grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa