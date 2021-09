Ultime Notizie Roma del 17-09-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio super Green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per tutti i tipi di lavoratori stoffa lo stipendio dal primo giorno di accesso senza certificato sanzioni fino a €1500 Mini prezzi per i tamponi sia valido già dopo la prima dose di vaccino questi i punti chiave del decreto per la sicurezza sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il governo indica che le norme valgono anche per i parlamentari in virtù della loro dovranno votare Fauci promuove intanto l’Italia sulla gestione del covid sta andando meglio in negli Stati Uniti il governo lavora al taglio degli oneri di sistema per sterilizzare i costi incrementali delle bollette di gas e luce che scatteranno dal primo ottobre nessuna decisione è stata presa però ieri dal Consiglio dei Ministri probabile che sarà necessario un decreto dopo che la prossima settimana l’acciaio di Terni torno in mani italiane dopo vent’anni Thyssen Krupp ha annunciato la cessione diil gruppo Arvedi valutando di mantenere una quota di minoranza soddisfatti i sindacati Stati Uniti Regno Unito Australia Lanciano un patto di sicurezza per la zona ind o pacifica volto a contenere la minaccia cinese l’alleanza consente di costruire i sottomarini nucleari con la Francia che ne perde la commessa Mattarella oggi al comando Nato di Napoli per il settantesimo anniversario della presenza in Italia del organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord draghi al vertice euromed di Atene Cambiamo argomento la perturbazione meteo che sta già interessando parte dell’Italia raggiungi oggi anche le regioni centro-meridionali con piogge e temporali allerta Gialla in Abruzzo Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Toscana Umbria e Veneto riaperto l’aeroporto milanese di Malpensa è chiuso ieri alle 19 a causa del nubifragio che ha investito il nord della Lombardia scadono oggi in Israele gli arresti domiciliari di smile pelle che non è Ethan ha accusato del rapimento dell’Italia del bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone ho ricevuto un opinione legale sono passato alla frontiera con regolare vidimazione dei passaporti racconta l’uomoaffermando che durante il viaggio nipote era felice Quando crescerà il piccolo dire al nonno mi ha salvato sport a l’esordio nella fase a gironi dell’Europa League la Lazio Perde 10 a Istanbul contro il Galatasaray mentre il Napoli pareggia 22 leichester 5 in rimonta della Roma invece in conference League scavi Sofia travolto 50 l’olimpico con doppietta di Pellegrini Per la serie A stasera sassuolo-torino anticipo della quarta giornata MotoGP oggi libere a San Marino e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di lavoro

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa