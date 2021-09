Ultime Notizie Roma del 17-09-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid continua a scendere la RT medio calcolato sui casi sintomatici pari a 0 85 scendi anche l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che passano il valore della nazionale da 64 della scorsa settimana a 54 di quest’ultima periodo 10 16 settembre il tasso di occupazione in terapia intensiva in lieve diminuzione al 6,8% 4 regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato sono Abruzzo Molise provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento rispetto della scorsa settimana le restanti 17-18 una classificate a rischio basso regioni e province autonome che vedono l’incidenza più alta questa settimana sono Sicilia al 109,1% mila abitanti La Provincia autonoma di Bolzanovirgola 5 ogni 100mila e Calabria 84,8 casi ogni 100.000 abitanti ripasso senza certificato verde dal 15 ottobre non si potrà entrare in nessun luogo di lavoro pubblico o privato Il premere Mario Draghi estende l’obbligo ad oltre un terzo degli italiani con una stretta accompagnata da controlli e sanzioni ma solo uno scopo spiega ai suoi ministri di continuare ad aprire il paese ed evitare nuovi chiuso il libro di doverne unanime a dispetto dei malumori di Matteo Salvini e di una parte della Lega Intanto il capo dello Stato Sergio Mattarella visita oggi la base Nato di Napoli risultati raggiunti dall’alleanza Atlantica previdenti e straordinari primo fra tutti i 70 anni di pace nel continente europeo sono convinto che l’appuntamento dell’Unione in questo campo basato sulla complementarietà con la Nat e la condivisione di risorse si conclude il presidente Mattarella funerali contributo preziose qualificate al processo di rafforzamento dell’Alleanza la stabilità del indispensabile rapporto transatlantico reddito di cittadinanza in chiusura ad agosto 2021 quasi 136 milioni di famiglie hanno avuto il sussidio per un importo medio al nucleo 545,90 €5 è una spesa complessiva nel mese di 742 milioni glieli su luglio ma comunque se massimi degli ultimi mesi così legge nell’osservatorio INPS su reddito e pensione di cittadinanza secondo il quale ad agosto le persone totalmente coinvolte sono state poco più di 3 milioni che ti guarda i primi 7 mesi dell’anno le famiglie che hanno avuto almeno una mensilità del reddito sono 1,6 milioni * 3,7 milioni di persone coinvolte i single che ricevono il sussidio sono il 44,6% del totale è l’ultima notizia per il momento informazione torna alla prossima edizione

