Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e sabato 17 settembre Buongiorno da Francesco Vitale 10 dispersi tra loro Mattia 8 anni L’ha pure dell’acqua l’ha strappato dalle braccia della mamma si cerca da ieri mattina e una ragazza di 17 anni centinaia gli sfollati questo il bilancio della tempesta che si è abbattuta di notte sulle Marche in poche ore piovuto quello che di solito queste zone piove non hanno ha detto il protezione il capo della protezione civile Curcio un disastro dice il premier draghi al suo arrivo vostra il governo ha stanziato 5 milioni per l’emergenza l’angoscia di Mattarella per le vittime e i danni sindaci dei comuni colpiti denunciano la mancata allerta nessuno ci avvertiti No un secondo mandato draghi è indisponibile nell’ultima con stampa prima del voto il premier presente il decreto aiuti Terra 14 miliardi sommati 17 dell’aiuto Ibis fanno 31 come lo spostamento richiesto dice riferendosi a Salvini non è l’unica frecciata le sanzionifunzionano c’è chi parla di nascosto Coruzzi e chi no Io guardo la maggioranza degli italiani che non lo fa ferma e sue delega fiscale dice il Governo è stato leale un partito no infine in fondi rustiche Sara serviti per influenzare la politica in 24 paesi Italia compresa la democrazia italiana e forte non si fa battere dei pupazzi prezzolati o avranno ha vinto le elezioni in Ungheria un paese democratico dice Giorgia Meloni Sul rapporto del Trofeo contro il governo di Budapest al padre Fratelli d’Italia e lega hanno votato contro critiche dal PD la destra Da che parte stai chiedendo al pezzi sui fondi russi ai partiti stranieri il prefetto Gabrielli è riferita al copasir che non ci sono italiani in mezzo stile americano proseguono a Londra le code chilometriche per dire addio alla regina Elisabetta il ministero della cultura annunciato almeno sei ore di stop alla fine Era intero ma anche David Beckham l’ex calciatore ha fatto 12 ore di coda intanto Re Carlo III apre il figlio ribelle eri Oggi potrei Indossare la divisa la veglia indirizzo anche il principe Andrea si apre un caso diplomatico una delle Grazieè stato rifiutato l’accesso alla quinta ora il governo di Pechino e Regno Unito dovrebbe mantenere il protocollo diplomatico e l’ospitalità ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

