Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio proseguono senza sosta senigalliese Ancona e sono continuate tutta la notte le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse in particolare nella zona di Barbara Castelleone di Suasa Dopo il maltempo e le fondazioni che hanno causato 10 morti tutti i significati al momento secondo le prime informazioni non vi sarebbero novità l’economia italiana evidenzia chiaramente ora allentamento ma non ci sono sintomi di una recensione l’ha detto Mario Draghi sottolineando Che per l’anno prossimo si prevede una mezza recessione è che non c’è motivo che ci si discosti se la crescita accompagnata dall’equilibrio dei conti per il presidente del consiglio e risorse ci sono quello che conta è che le riforme continuino perché quello l’ambiente favorevole per la crescita la crescita non è prodotta dai governi ma dagli italiani vince sulla questione di un secondo mandato a Palazzo Chigi No non sono disponibile ha detto in attesa che l’indagine faccia chiarezza sulla morte diomerovic avvenuta il 25 luglio Il questore Mario della Cioppa rimosso dirigente del commissariato Primavalle Andrea sarnari che il 25 agosto era in ferie la vice dirigente Laura buy al fine di ristabilire un clima adeguato incomincio intanto si fa strada l’ipotesi che il blitz a casa del Roma sarebbe collegato a un fatto privato la nipotina di uno dei quattro poliziotti entrati nell’appartamento in via Gerolamo Aleandro sarebbe stato infortunato nel quartiere della periferia nord di Roma da una persona forse proprio da Omero di Un diciottenne morto in un incidente all’interno di un’azienda di San Donà di Piave a Venezia specializzata nella lavorazione del metallo il giorno era uno studente Istituto Tecnico di Portogruaro e stava svolgendo uno stage in azienda per acquisire crediti diciottenne sarebbe stato colpito da una lastra di metallo i soccorsi sono stati immediati nelle importanti lesioni subite gli arti inferiori non ha lasciato scampo ragazzo sul posto anche i carabinieri ed è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di scuola

