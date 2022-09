Ultime Notizie Roma del 17-09-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno alluvione nelle Marche 11 le vittime accertate tra i dispersi ci sono Mattia Luconi 8 anni un’altra mamma Brunella Chiudi 56 anni intanto Anche oggi il maltempo non dà tregua le marche allarmi per il forte la procura di Ancona aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa ancora a carico di ignoti i comuni più colpiti hanno iniziato ad inviare messaggi anche via Social raccomandando la popolazione di raggiungere i piani alti delle abitazioni non uscire e mentre si continua a lavorare la b annunciato che appena verrà dichiarato lo Stato d’emergenza chiederà le banche lo stop ai mutui delle popolazioni colpite vediamo Mattia alla mamma al più presto possibile questo l’appello al mondo dei soccorritori arriva dal sindaco di San Lorenzo in Campo Davide De lonti Dov’è il bimbo di 8 anni disperso dalla sera del 15 settembrecon la mamma 42 anni farmacista ora ricoverato in ospedale a Senigallia quindi il maltempo il crollo termico annunciato Dalle previsioni è arrivato ha portato con sé la prima neve fino a circa 1700 metri di altitudine sulle Alpi all’ombra delle Dolomiti Ci siamo svegliati con le cime imbiancate i primi fiocchi sono caduti nella notte sulle montagne del Trentino Alto Adige del vicino Bellunese le temperature sono scese a punto Valle a Bolzano e Merano ci sono 14 gradi a Trento 12 attorno ai 2000 m la colonnina di mercurio è ritornata sotto lo zero nelle Marche difficile non rimanere scioccati davanti alle immagini della alluvione anche oggi purtroppo sono previsti temporali per colpa della sciabolata fredda arrivata dalla Svezia un impulso di origine scandinava che già ieri sera ha valicato le Alpi più andando nelle prime ore di questa mattina sul nord-est il caldo anomalo negli ultimi giorni è stato improvvisamente cancellato piogge intense su quelli Venezia Giulia e Veneto e Lombardia orientale emilia-romagna Toscana Umbria Marche Campania Basilicata e Calabria gli esseri andiamo a Londra migliaia di persone sono ancora inper rendere omaggio al perimetro della Regina Elisabetta seconda dopo una notte con temperature sotto i 10 gradi oggi la fila per Westminster Hall è di circa 8 km ci siamo in tempo di attesa di 4 ore attimi di tensione nella serata di ieri quando un uomo si è lanciato di corsa verso la barra della regina attentato di strappare la bandiera reale è stato subito arrestato a livello di romantico di governo dilitrust ha deciso di concedere al vice presidente cinese di partecipare funerali lunedì prossimo Intanto le teste incoronate di tutto il mondo stanno per partire l’hanno già fatto per questo anche reali del Giappone naruhito e massa quotidiani del Sole vante sono al primo viaggio all’estero e la stampa nipponica non ha mancato di sottolineare la presenza dell’ imperatrice sempre in molto riservata è reduce da una lunga lotta contro la depressione dovuta allo stress di vivere nella famiglia Imperiale i sudditi di Elisabetta seconda decisi a prenderli l’ultimo saluto sono migliaia e neanche una notte a temperatura invernaleFermati stanno aumentando da questa mattina per accendere la camera ardente a dare un ultimo saluto alla regina servono più di 24 del governo britannico ha invitato i cittadini a non mettersi in viaggio per Londra era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

