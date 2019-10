Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti valuteranno senza mente le rimostranze dell’Italia che ritiene di essere penalizzata eccessivamente dalle annunciati i dati richiesti per la vicenda dei sussidi statali ad Erba L’Italia ha un problema su come i 7 miliardi e mezzo di dollari guida Ci sono stati tu devi aver avuto un ruolo minore rispetto ad altri paesi come la Francia la Germania ha osservato il Tycoon non possiamo perdere questa guerra dei dati per squilibrio commerciale detto aggiungendo non vogliamo essere duri con l’Italia una lunga maratona notturna sblocca all’impasto del governo sulla legge di bilancio il decreto fiscalearriva il via libera Salvo intese alle 5 del mattino dopo Consiglio dei ministri di quasi 6 ore il premier Conte è il ministro dell’economia Gualtieri si mostrano anche molto dista ti arriva una manovra da circa 30 miliardi con lo stop all’aumento dell’IVA che miliardi per tagliare le tasse lavoratori 600 milioni per la famiglia alla fine del settembre 2020 e il piano di lotta all’evasione Italia calcio l’hai voluto raccontare il cadavere di un uomo di 63 anni ucciso con diversi colpi di pistola è stato trovato ieri sera all’interno della propria auto al piano interrato dei box in un condominio di Cernusco sul Naviglio Milano in via Don Milani 17 a scoprire il turno alle 19 stato residente che ha chiamato i Carabinieri della Stazione locale nella lotta all’evasione c’è una filosofia diversa rispetto al passato non vogliamo criminalizzare nessuna categoriaincentivare l’utilizzo della moneta elettronica arrivando alla media dei paesi europei è un patto con i cittadini Onesti vogliamo dire a tutti che essere onesti conviene perché incentivando elementi digitali si ritroveranno più soldi l’ho detto il premier Conte in uno speciale del Tg1 ancora nessun accordo sulla brexit a Bruxelles In negoziati che proseguiranno a oltranza nelle prossime ore e fino all’inizio del Consiglio Europeo lo riferiscono i media del regno eccitando ponti di downing street Londra sembra peraltro ancora sperare testo L’intesa nella politica sono legale possa essere definito nelle prossime ore in tempo per il vertice europeo di calcio spagnola nella Liga vogliono che il classico Barcellona Real Madrid di giochi sabato 26 ottobre considerarlo il clima fortemente a rischio dopo la condanna al carcere delibere indipendentisti Catalani iniziale richiesta delle autoritài vari che ribadire il campo non ha ha trovato sfondano i due Club ma il governo di Madrid dentista nel non volere che il big match di sabato poi quel senso di protesta sociale politica ed è tutto Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime

