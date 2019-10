Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli unionista del nazionalisti nordirlandesi Alan Foster e il suo vice nichel hanno reso Noto di non poter dare il loro sostegno all’ipotesi di accordo sulla brexit su cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la commissione europea senza il sostegno del difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo forzare dott hanno detto in un Twitter che continueranno a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo ragionevole Mi auguro che sia possibile trovare un confronto collaborativo che abiti e ritorsioni bisogna cercarlo subito ha detto il presidente Mattarella negli Stati Uniti l’Italia resta il quinto contributoril secondo in termini militari dopo gli Stati Uniti l’Italia è il paese che di più fornito i suoi militari per missioni nato dopo gli Stati Uniti aggiunto Mattarella gli Stati Uniti sono un alleato fondamentale ma anche un paese con cui condividere un pulmino Democratico si riconosce negli stessi valori almeno 41 persone sono rimaste ferite negli scontri nella notte in catalonia poi 28 a Barcellona e 5 a Girona lo riferiscono i media spagnoli in ritardo i servizi medici di emergenza per persone sono invece state arrestate a Madrid dove si è svolta una manifestazione di solidarietà Tone guitar Catalani condannati alla quale hanno partecipato 500 persone e di un morto almeno 20 feriti e diverse case crollate il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale 13:37 in Italia l’isola filippina di mindanao la vittima una ragazza travolta damuro crollato in una abitazione la borsa di Tokyo interrompe la serie positiva delle ultime sedute in linea con la contrazione registrata durante la notte a Wall Street a causa delle nuove sulle negoziazioni della brexit Gran Bretagna Unione Europea il Nikkei arretra dai massimi in 10 mesi e segna una variazione appena negativa dello 0,13 per te sui valutari dei cambi Lo Iene si mantiene stabile sul dollaro 108, 60 e sull’euro a 120, 30 e ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione puntamento alle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa