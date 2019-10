Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio la leader unionista del democratic unionist party arlene Foster ed il suo vice Nigel dodds hanno reso Noto di non poter dare loro sostegno all’ipotesi di accordo sulla brexit su questo non lavorando il governo di guarigione della commissione europea senza sostegno del giorno difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo La sterlina scivola sull’euro cedendo lo 0 E 4% mentre il mondo continua a guardare la crisi in Siria gli Stati Uniti minacciano la Turchia di nuove sanzioni se non fermerà l’offensiva al presidente Trump erdogan Non fare il duro lavoriamo a un buon accordo perché tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io responsabile della distruzione dell’economia turca ha detto il presidente è statooggi a Istanbul incontro tra il presidente erdogan ed il vice statunitense penso Secondo i media statunitensi il dipartimento di giustizia americano avrebbe ottenuto di recente dalle autorità italiane e due cellulari di big food al centro della contro indagine sul Russia che prosegue intanto negli Stati Uniti la visita del capo dello Stato Mattarella che ieri ha incontrato il presidente Trump alla Casa Bianca vedrà la speaker pelosi tensione tra Presidente della Repubblica ed il Tycoon sui dati e sulla nato un uomo di 63 anni originario di Taranto è stato trovato ucciso a colpi di pistola nella sua auto all’interno dei box del condominio dove viveva da tempo a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano almeno 10 colpi sparati a distanza ravvicinata Si indaga sul profilo della vittima e sue possibili vicende in sospeso è tutto Ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa