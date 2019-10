Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio tra poche ore inizia il Consiglio Europeo Bruxelles e si è trovato l’accordo sulla brexit Una fumata bianca è arrivata dopo una notte di Trattati quindi L’intesa sulle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea tweet del premier britannico Boris Johnson abbiamo un grande nuovo accordo che ci restituirà il controllo del nostro paese al parlamento deve lasciare che la brexit sia fatta ha detto Johnson il voto hausmeister si terrà sabato durante una seduta straordinaria e ha lanciato il nuovo #brexit Dan al Consiglio Europeo anche un altro tema caldo Quello della crisi in Siria intanto gli Stati Uniti minacciano la tuavia di nuove sanzioni se non fermerà l’offensiva il presidente Trump incalza il presidente turco erdogan e non fare il duro lavoriamo A buon accordo perché tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone io responsabile della distruzione dell’economia turca ha detto il presidente statunitense da tutte le forze politiche vecchie e nuove mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione per cambiare l’Italia dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Di Maio ribadisce la lotta all’evasione fiscale ma su Facebook scrive che l’obiettivo e combattere contro la grande evasione non contro il commerciante non accetto che si criminalizzano certe categoria detto intanto lunedì prossimo potrebbe esserci una riunione che approva la legge di bilancio dopo il via libera della riunione del governo di ieri in Spagna ancora le tensioni in Catalogna è salita 80 feriti tra cui 46 poliziottidegli scontri avvenuti nella notte la più violenta da Quando sono cominciate le proteste per i leader separatisti condannati arrestate 33 persone il premier ad interim spagnolo Sanchez desidera una riunione con esperti del Ministero dell’Interno ed altri ministeri della sicurezza del paese per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa