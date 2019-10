Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio manca poco più di un’ora al Consiglio Europeo a Bruxelles Dove si riuniscono i capi di stato e di governo e c’è l’accordo per la brexit uscita del Regno Unito dall’Unione Europea un accordo arrivato dopo una notte di trattative la seconda notte di trattative confermato Ovviamente dalle premier Bari John che dice abbiamo un grande nuovo accordo ora il parlamento deve lasciare che la brexit sia fatta ha detto twittando con un nuovo #brexit il voto Potrebbe tenere già questo sabato in una seduta straordinaria Westminster ma intanto Nell’attesa sul tavolo di lavoro a Bruxelles e anche la crisi siriana dall’Unione Europeauna presa di posizione unica forte è importante come da ufficio per il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte che sarà presente dagli Stati Uniti il presidente Donald Trump si è rivolto direttamente al suo omologo turco erdogan Non fare il duro lavoriamo ad un buon accordo perché tu non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone responsabile della distruzione dell’economia turca ha detto Trump Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale la maggioranza chiede lealtà e spirito di collaborazione a tutte le forze politiche vecchie e nuove per cambiare l’Italia e andare nella stessa direzione per ripetere le parole del premier Conte su Facebook Di Maio aspecifica non è combattere contro il commerciante contro certe categorie e combattere contro la grande evasione ha detto e lunedì potrebbe arrivare una nuova riunione ad approvare lail bilancio dopo il via libera della riunione del governo di ieri Cambiamo argomento un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire lavoratori qualora abbia fondati sospetti che dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza definitiva è messa oggi in cui afferma che l’operazione di videosorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei Lavoratori licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o aiutavano altri a farlo è tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa