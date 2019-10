Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio al via al Consiglio Europeo a Bruxelles c’è l’accordo sulla brexit l’annuncio è stato dato al presidente della commissione europea che definisce L’intesa bilanciate ed è qua per l’Unione europea e per la Gran Bretagna raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua L’intesa ha scritto su Twitter Ed in effetti la brexit è sul tavolo di lavoro soddisfatto il premier britannico Boris Johnson abbiamo un grande nuovo accordo che ci restituirà al controllo del nostro paese retto invece le riserve degli unionisti nordirlandesi che già prima dell’annuncio avevano bocciato L’intesa negative anche le prime reazioni dei maggiori partiti di opposizione per il capo negoziatore dell’Unione Europea Michel barnier c’è margine per la ratifica entro1 ottobre i laburisti non sostengono L’intesa l’accordo dovrà essere approvato da Westminster forse già questo sabato in una seduta straordinaria la crisi siriana anche sul tavolo del vertice europeo durante il colloquio telefonico tra il premier Giuseppe Conte il presidente turco erdogan non sono mancati i momenti di forte tensione a Fronte del fermo è ritirato invito del premier italiano a interrompere questa iniziativa militare che ha effetti negativi sulla popolazione civile lo rivelano fonti di Palazzo Chigi il presidente statunitense Trump ha incalzato il presidente turco Non fare il duro lavoriamo a un buon accordo ha detto Trump sulle lezioni di scuola guida con quelle di volo e nautico ma anche sulle attività didattiche di contenuto specialistico si applicherà l’IVA del 22% rimane esente l’insegnamento è legato alla scuola e all’universitàcome ad esempio le ripetizioni private lo prevede la bozza del decreto fiscale collegato alla manovra la novità scatta dal gennaio del prossimo anno e viene considerato un recupero IVA di 66 milioni l’anno in manovra anche uno stanziamento per il pubblico impiego che permetterebbe incremento in busta paga di €90 lordi al mese per i dipendenti il governo concede poi adalita nuovo prestito ponte di 350 milioni per sei mesi per indilazionabili esigenze gestionali Cambiamo argomento violenze sui detenuti nel carcere di Torino è scattata da una segnalazione del garante delle persone private della Libertà personali del Comune di Torino l’indagine che ha portato all’arresto di 6 agenti della polizia penitenziaria ora ai domiciliari in servizio presso la Casa Circondariale Lorusso è Cutugno è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

