Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 17 ottobre in studio Giuliano Ferrigno essere nel primo piano durante il colloquio telefonico tra conti erdogan non sono mancati momenti di forte tensione a Fronte del fermo e reiterato invito del premier italiano di questa iniziativa militare che effetti negativi sulla popolazione civile non rilevano fonti di Palazzo Chigi il presidente Conte ha invitato con la forza e l’Inter turca di interrompere incursione militare nel nord-est della a ritirare immediatamente le truppe è rappresentato questa unitaria posizione del governo delle forze politiche Comunque ieri si è confrontato durante il suo passaggio alla camera dell’opinione pubblica italiana Trump erdogan a non fare il duro lo scemo lavoriamo ad un buon accordo l’economia sulle lezioni di scuola guida comprese quelle di volo e nautico ma anche sulle attività didattiche di contenuto specialistico si applicherà l’IVA2% rimane sente l’insegnamento legata alla scuola all’università come ad esempio le ripetizioni private lo prevede la bozza del decreto fiscale collegato alla manovra novità scatta dal gennaio 2020 e viene considerato un recupero IVA da 66 milioni l’anno sempre nel decreto fisco la possibilità per il governo di contrattare l’export di armi che manovra anche uno stanziamento per il pubblico impiego che permetterebbe di incrementi paga di €90 lordi al mese per i dipendenti il governo Concetta dall’Italia poi un nuovo prestito ponte di 350 milioni per sei mesi per indilazionabili esigenze gestionali per una chiusura per lesioni L’autista dell’autobus della Tac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia a Roma nei suoi confronti la procura contesta il reato di lesioni a breve l’uomo verrà interrogato dagli in 40 anni l’autista si trova ancora in ospedale e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa