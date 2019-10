Ultime Notizie Roma del 17-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la lega ha chiesto 2,1 milioni di euro di danni a Matteo brigandì storico legale in passato del Carroccio dell’ex leader Umberto Bossi la richiesta avanzata dal Movimento parte civile con l’avvocato Domenico Aiello nell’udienza di oggi nelle processo Milanese a carico di brigandì anche ex parlamentare leghista imputato per patrocinio infedele autoriciclaggio il Paolo Filippini ha chiesto una condanna a 2 anni e 3 mesi la sentenza il 31 ottobre chi esteri accordo sulla brexit Annuncia il presidente della commissione Ué junker che definisce L’intesa bilanciata ed è qua per l’unione della Gran Bretagna e raccomanda il si del consiglio soddisfatto il premier ha Johnson abbiamo un grande nuovo accordo che ci restituire al controllo nel paese l’antidemocratico backstop è stato abolito restanomi serve degli unionisti Nord irlandesi negativa le reazioni dei laburisti non sosterremo L’intesa anticipata Carmine sabato la prova del nove la mozione alla camera dei comuni su cui si chiederà il voto per il raggiungimento con a Bruxelles o per un no di a letto disfatto il quaderno di Dublino per il capo negoziatore del web c’è margine per la ratifica entro il 31 ottobre l’economia Ferretti rinuncia alla quotazione in borsa il ritiro tra le cause della decisione la convinzione del socio di riferimento che il prezzo di collocamento a €2 per azione suggerito dalle banche non riflette il vero valore del gruppo alla luce dei risultati raggiunti dal prete prima chiudere il bilancio per vedere quanto vale poi procederà con un trailer placement collocamento privato di azioni di cell amministratore delegato Alberto Galassi ultime notizie chiusura ancora economia nei mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è stata pari a 340 7651 contratti più 162 % rispetto allo stesso periodo di18 è andato dell’osservatorio INPS sul precariato ad agosto negativa c’è la variazione netta per i rapporti di lavoro In generale sia quella per i rapporti fissi in linea con il 2018 che i primi 8 mesi le assunzioni totali privato sono state 4 milioni 900 4554 fronte di 4 milioni 70 2195 cessazioni più 842300 59 posti e tu Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

