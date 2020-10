Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e sabato 17 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio è previsto da domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-covid al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi tra le ipotesi ci sarebbe quello di un coprifuoco dalle 22 ma senza arrivare a Down oggi incontro con le regioni da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono a mezzanotte in campagna consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150000 Tamponi e 55 morti in calo rispetto agli 83 del giorno prima è terminato nella notte dopo oltre 5 ore il vertice di governo sulla manovra Intesa raggiunta sulla segnounico la misura da 3 miliardi per chi ha figli il prossimo luglio aggiungendo sia La dote e ottenuta dal riordino degli attuali aiuti per la famiglia argime l’assegno costerà 6 miliardi aggiuntivi Ma la tenda Italia viva contro l’ipotesi di entrata in vigorePlastic e Sugar Tax per stasera dovrebbe essere confermato il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera alla legge di bilancio edpb Europa Travolta dalla seconda del coronavirus la scorsa settimana il numero casi segnalati nel vecchio continente è stato quasi tre volte superiore rispetto a marzo da oggi in Francia coprifuoco dalle 21 alle 6 il numero complessivo di morti con coronavirus nel mondo ha superato intanto Il Milione 100 mila contatti totali si avvicinano a raggiungere i 40 migliori quattro persone tra cui un minorenne sono state Fermate dalla polizia in Francia nell’indagine sulla decapitazione del professore che aveva mostrato in caricature di Maometto nella periferia di Parigi sarebbero tutte della cerchia familiare del giovane assassino di origine cecena ucciso dalla Polizia Macron parla di un chiaro attentato terrorista islamico e noi per il momento ci troviamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa