Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate lo ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto tra domani lunedì il varo del nuovo dpcm anticorpi del centro di lungo vertice notturno a Palazzo Chigi tra ipotesi ci sarebbe quello di coprifuoco dalle 22 ma senza arrivare un lockdown oggi l’incontro con le regioni da stasera in Lombardia ristoranti chiudono a mezzanotte in campagna consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili in Italia oltre 10 mila i nuovi contagi e 55 morti in calo rispetto ai 83 del giorno prima Intanto il burioni si rallegra per l’annuncio della Fisar di un vaccino pronto nella terza settimana di novembre è terminato nella notte dopo oltre €5 i vertici di governo sulla manovra Intesa raggiunta sulla segnounico la misura da 3 miliardi a beneficio di chi ha figli Partirà il prossimo luglio aggiungendo se dietro gli aiuti per la famiglia a regime l’assegno costerà 6 miliardi aggiuntivi responsabile economico di Italia viva Luigi marattin ribadisce il no aglientrata in vigore di plastica Sugar Tax stasera dovrebbe esserci il Consiglio dei Ministri per dare via libera legge di bilancio edpb nel periodo maggio-settembre 20 20 confrontato con gli stessi mesi del 2019 l’incidenza di nuovi poteri per effetto del covid passa dal 31 al 45% quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta lo afferma la Caritas nel rapporto povertà aumenta il peso delle famiglie con minori delle donne dei giovani è sempre per colpa del virus si rischiano di bruciare 160 miliardi di PIL a sostenere la cgia di Mestre secondo la quale nella più rosea previsione il PIL da quest’anno dovrebbe prendere rispetto al 2019 del 10% l’Europa Travolta dalla seconda ondata di coronavirus la scorsa settimana il numero di casi segnalati è stato quasi tre volte superiore rispetto a marzo da oggi in Francia a fuoco dalle 21 alle 6 il numero complessivo di morti con covid nel mondo ha superato intanto la quota di 1 milione e 100 mila mentre contagi totali si avvicinano a raggiungere i 40 milioni 4 persone tra cui minorenne sono statichiamata dalla polizia in Francia nell’indagine sulla decapitazione del professore che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto nella periferia di Parigi sarebbero tutte della cerchia familiare del giovane assassinio di origine cena che poi è stato ucciso dalla Polizia Ma che non parla di un chiaro attentato terroristico islamico la famiglia biden un’impresa criminale una delle più corrotte della storia americana così Trump in un comizio in Giorgia il presidente americano poi scandisce poi si fanno Lo slogan e attacca anche la moderatrice in bici che lo ha messo alle strette andata totalmente fuori di testa sul coronavirus assicura Ce la faremo supereremo questo momento almeno 12 persone sono morte altre 40 sono rimaste ferite dopo il lancio di un missile Gandia seconda città dell’azerbaigian segnando un escalation del conflitto nel nagorno-karabakh lo riferisce l’ufficio del procuratore generale del paese Il missile lanciato nelle prime ore del mattino colpito diversi edifici in una zona residenziale della città di 300.000 abitanti grande così lo scontro armato tra l’azerbaigian e le forze separatiste armene del nagorno-karabakh oggi al via la quarta giornata dellacalcio con 4 spire napoli-atalanta alle 15 Inter Milan e Sampdoria Lazio alle 18 Crotone Juventus 20:45 nel derby di Milano assente per i nerazzurri bastoni in attesa del idoneità dopo la negatività al limite intanto tra Ronaldo e Spadafora cr7 dice di aver rispettato il protocollo ma il ministro l’accusa di arroganza e di mentire per il MotoGP qualifiche d’Aragona ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa