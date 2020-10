Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e con Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto tra domani lunedì il varo del nuovo dpcm anti-covid al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi tra le ipotesi ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22 ma senza arrivare un look down oggi incontro con le regioni da stasera in via Fabio i ristoranti chiudono a mezzanotte in campagna consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150000 Tamponi e 55 morti in calo rispetto agli 80 delle giorno prima stretta sulla Movida in Lombardia bar e pub e ristoranti chiusi a mezzanotte da sabato in tale attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito solo ai tavoli così la nuova ordinanza del governatore Fontana il provvedimento anti-covid prevede lo stop alle competizioni sportive dilettantistiche che prevedano il contatto fisico la chiusura di sale gioco scommesse Bingo l’ordinanza è valida da sabato 17 ottobre e finoal 6 novembre e dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole in Campania Vincenzo De Luca spiega la sua disposizione le mezze misure non servono più a niente prima prendiamo decisioni forti meglio eh se tardiamo ci avviciniamo in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola e responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre De Luca poi modificato l’ordinanza riprendo a Siri e mi ha lasciato la corona è tornata in corsia per combattere il coronavirus baciamo che è Miss Inghilterra da luglio 2019 la dottoressa 24enne nata a Calcutta è cresciuta a derby due lauree è una specializzazione medicina respiratoria interrotto il giro per il mondo in cui stava portando avanti i compiti da reginetta soprattutto attività di beneficenza e volontariato per prendere servizio al Boston Hospital del link al derby Royal Hospital un esiste momento migliore per me di essere Miss Inghilterra ha detto e torniamo a parlare di turismo per ristorazione tempo libero si profilano giorni bui per laessenza dei contagi da covid e quanto emerge dal rapporto sulla congiuntura elaborato da Confcommercio in cui si prevede che il Quarto trimestre si apre all’insegna di una rinnovata e profonda incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi con il risultato che settori della convivialità del turismo non verranno coinvolti dalla ripresa del PIL per il mese di ottobre Confcommercio stima un incremento dello 0 9% congiunturale del prodotto che si traduce in una decrescita su base annua 5 1 % ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa