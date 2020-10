Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coprifuoco fino alle 22 per i locali allo studio nuove misure per evitare il look Down in seno al governo di si confrontano due modi diversi di affrontare l’emergenza da parte 5 Stelle un approccio più soft interventi decisi e restrittivi invece richiesti dalla PV nel periodo maggio-settembre 2020 confrontato con gli stessi mesi del 2019 l’incidenza di nuovi poveri per effetto dell’ emergenza covid passo dal 31 al 45% quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta lo afferma la stessa Caritas nel rapporto povertà aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori delle donne dei giovani dei nuclidi italiani risultano in maggioranza e delle persone in età lavorativa ancora coronavirus in primo piano in Lombardia dal ristorante altri locali non potranno servire da mangiare bere dopo le ore 24 mentre dopo le 18 potremmoesclusivamente ai tavoli una delle misure previste dalla nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per contrastare la diffusione del coronavirus il documento è frutto del confronto che si è svolto ieri a Palazzolo via con i sindaci dei capoluoghi Lombardi dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale e del prefetto di Milano Renato Saccone Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute Roberto Speranza su richiesta dei sindaci pervenuta l’unità di crisi attraverso lunch nelle more di specifici congedi parentali per genitori da oggi è consentita anche in presenza delle attività delle scuole dell’infanzia nidi asili di età compresa nella fascia 0 6 anni così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca modifica la sua ordinanza di ieri sulla didattica a distanza per le scuole che resta obbligatoria fino al 30 ottobre le primarie e secondarie andiamo all’estero almeno 13 persone sono morte al 352 sono rimaste ferite dopo il lancio di un missile che ha colpito gagna la seconda città dell’azerbaigian segnando un’escalationil completo Nella Gorno karabà lo riferisce l’ufficio del procuratore generale del paese Il missile lanciato nelle prime ore del mattino ha colpito diversi edifici in una zona residenziale della città di 300 mila abitanti del conflitto armato tra l’azerbaigian e le forze separatiste armene del nagorno-karabakh ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

