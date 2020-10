Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio e visto entro lunedì il varo del nuovo decreto anti covid Ma questo dovrà essere fatto con la massima sintonia tra governo e regioni per evitare di ritrovarsi come gli altri paesi europei con il contagio le stelle lo assicura il ministro della Salute Roberto Speranza dopo il vertice tra governo e regioni i governatori Chiedono una didattica a distanza per le scuole superiori e la tutela delle società sportive stiamo lavorando di interventi calmo escludono il coprifuoco modello francese e ulteriori strette a bar e ristoranti che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore dice il presidente della Liguria Giovanni Toti convocato il comitato tecnico scientifico per affrontare le nuove misure in vista del decreto il ministro dell’ economia Roberto Gualtieri ha convocato i sindacati in videoconferenza per illustrare la manovra dilancio spunta l’ipotesi di un decreto da affiancare alla manovra che contenga varie misurati covid tra cui la proroga della Cassa Integrazione o le nuove regole per lo smart Working nella pubblica amministrazione L’opposizione intanto chiede di fermare i lavori all’aula della camera la prossima settimana una richiesta legata alla contrarietà introdurre un meccanismo di volta distanza noi capigruppo di opposizione siamo tutti in quarantena fiduciaria dice Riccardo Molinari della Lega la proposta del Carroccio è quella di non esaminare la prossima legge sull’omofobia la legge Zan Per consentire un dibattito ampio in presenza in aula Intanto in Francia è scattato il coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino sono stati superati 1100000 contagi nel mondo in Russia 15.000 in un giorno nuovo record in Germania 7800 in 24 ore la cancelliera tedesca Angela Merkel e fa appello ai tedeschi per favore restate a casain chiusura calcio è Serie A Il Napoli ha battuto l’Atalanta per 4 a 1 nel primo anticipo della quarta giornata di campionato in campo adesso il derby di Milano in Milan e Sampdoria Lazio a seguire 20:45 la Juventus Ospite del Sassuolo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

