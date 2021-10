Ultime Notizie Roma del 17-10-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio ballottaggi in 65 comuni d’Italia si vota per scegliere il sindaco si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi lo resteranno fino alle ore 23 si voterà anche domani dalle 7 alle 15 appuntamenti cruciali a Roma Torino e Trieste si butta anche in altri 7 capoluoghi Varese Latina Benevento Caserta Isernia e Cosenza sindacati in piazza ieri a Roma CGIL CISL e UIL Uniti in una manifestazione pro democrazia noi fascismi alla violenza sia al lavoro alla sicurezza e ai diritti così i sindacati a manifestare c’erano 200.000 persone Questa è una manifestazione che difende la democrazia di tutti questiil tema ha detto il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che sottolinea l’attacco Alla CGIL l’attacco al sindacato in realtà un attacco la dignità del lavoro di tutto il paese ha detto In riferimento a quanto avvenuto due sabati fa a Roma ci sono stati dei momenti di tensione cariche di alleggerimento nel corteo di ieri a Milano dei manifestanti no Green pass in 10 Milano sfilato per le strade del Capoluogo Lombardo una manifestazione durata 5 ore le cariche sono arrivate dopo che alcune frange Gli anarchici militanti dei centri sociali e gente comune ha tentato di forzare il cordone di agenti che li hai respinti 16 persone sono state identificate 9 sono stati accompagnati in questura per valutare la loro posizione un manifestante stock arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Cambiamo argomento morti sul lavoro un operaio di 47 anni è decedutouno stabilimento di Santa Croce sull’Arno in nel Pisano a Lanciano in Abruzzo un operaio è morto in un incidente avvenuto in un cantiere edile allestito per i lavori di realizzazione di un gasdotto due operai sono rimasti feriti uno in modo grave a Turbigo nel Milanese all’interno di una centrale termica parliamo di cinema si sono concluse Dopo 12 giorni in orbita le riprese del primo film nello spazio La Russa composta dell’attrice Julia per and sealed dal regista clinici penco e dal cosmonauta Oleg novitskiy ha fatto ritorno sulla terra dopo essere partita lo scorso 5 ottobre La navicella atterrata questa mattina in Kazakistan lo sport in chiusura calcio è Serie A ottava giornata ieri la vittoria dello Spezia sulla Salernitana per 2 a 1 della Lazio sull’Inter per 3 a 1 e del Milan in rimonta 3 a 2 sul Verona oggi altre partite si inizia alle30 Connect cagliari-sampdoria a seguire Udinese Bologna Genoa Sassuolo empoli-atalanta alle 15 alle 18 poi napoli-torino alle 20:45 Juventus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa