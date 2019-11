Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la marea spinta dallo Scirocco ha cominciato a rialzarsi nella notte a Venezia Attendo ormai con rassegnazione il prossimo Picco previsto di 160 cm a fine mattinata si prevede che la città resterà sommersa almeno fino a oggi pomeriggio facendo i conti con i danni che non c’è stato il tempo di riparare con i turisti sempre numerosi la marea si manterrà su valori molto alti per i giorni dicono al centro maree del comune che prevede fino a martedì picchi sopra il metro Intanto è stata firmata l’ordinanza che affida il sindaco Luigi Brugnaro il ruolo di commissario sblocca 20 milioni per interventi d’urgenza e sospende i mutui per mano monta la protesta contro le passerelle di politici e i troppi turisti e l’ondata di maltempo non riguarda solo Venezia in altri 11 regioni per oggidichiarato un allerta per rischio idrogeologico e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per caro ha detto che il Governo è pronto a riconoscere lo stato di emergenza anche ad altre regioni in particolare al centro-sud problemi persiste in Alto Adige dove 11 famiglie sono ancora senza corrente elettrica e diversi Comuni sono isolati mentre in serata è peggiorato il tempo in Toscana oggi il temporale nevicate mareggiate con interessare il nord-est è il sud l’Arno all’alba supera il primo livello di guardia a Firenze fiumi minori della Toscana sono già oltre nel grossetano d’albegna è esondato nelle campagne e anche la procura di Taranto dopo quella di Milano apre un fascicolo sulle Silva dopo l’esposto dei commissari di protesi di reato e distruzione di mezzi di produzione e fatti e comportamenti lesivi dell’economia evitabili a dartelo intanto sale il pressing dei sindacati sul Governo perché non si punti solo sulle vie legali serve una soluzione presto avverto il segretario del PD ZingarettiIdem torno da aprire Sullo scudo penale tecnici Marcucci l’azienda vorrà rispettare gli impegni del contratto ma Di Maio esclude i piani Beach siano una via d’uscita per mittal a Taranto gli operai si preparano la resistenza contro la chiusura degli impianti l’assemblea nazionale del PD a conclusione della Tre giorni di Bologna vota oggi la riforma dello Statuto che lancerà il partito aperto un tentativo di andare governo e maggioranza in vista delle regionali in Emilia Romagna preparando intanto del terreno per future alleanze tu nel Movimento 5 Stelle PD per accordi a livello locale in ogni caso Zingaretti nega ogni tentazione di staccare la spina al governo contro i battibecchi nell’esecutivo lancia un appello anche il candidato per il centro-sinistra in Emilia Romagna Bonaccini non danneggia solo me afferma Enza per te ogni piccola talpidi è un favore al andiamo all’estero la commissione interamericana dei diritti umani ha confermato che 9 persone sono morte 122 sono rimaste feritediscorso degli incidenti in Bolivia tra manifestanti e forze di sicurezza vicino a cochabamba questo è elevata quota 23 il numero delle persone uccise e a715 numero dei feriti dall’inizio delle proteste dopo lo svolgimento delle elezioni presidenziali il 20 ottobre scorso l’inviato dell’ONU ora incontra la presidenza internet creme per nuove elezioni e pacifica lo sport sarà tra l’austriaco Dominique d-m-y stefanos tsitsipas L’ultima sfida alle ATP Finals di Londra la domenica vede poi il Gran Premio di Formula 1 per Lagos dove verstappen ha conquistato la Pole a Valencia sicura invece MotoGP in testa quartararo dopo una giornata sfortunata per l’Italia ne proseguono Intanto le qualificazioni per Euro 2020 entrano Germania Olanda Croazia e Austria E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa