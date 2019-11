Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la spinta dallo Scirocco ha cominciato a rialzarsi nella notte Venezia Tender mai con rassegnazione il prossimo Picco previsto a 160 cm a fine mattinata si vede che la città respira sommersa almeno fino a oggi pomeriggio facciamo i conti con i danni che non c’è stato il tempo di riparare con i turisti sempre numerosi la marea si manterrà su valori molto alti per diversi giorni di al centro maree del comune che prevede fino a martedì rivedi sopra il metro Intanto è stata firmata l’ordinanza che affida il sindaco Luigi Brugnaro il ruolo di commissario blocca 20 milioni per interventi d’urgenza 7 minuti per un anno monta la protesta contro le passerelle dei politici troppi turisti l’ondata di maltempo non riguarda solo Venezia in altri 11 regioni per oggi è stata dichiarata un’allerta che per rischio idrogeologicoSottosegretario alla Presidenza del Consiglio per caso ha detto che il Governo è pronto a riconoscere lo stato di emergenza anche ad altre regioni in Alto Adige 11.000 famiglia sono ancora senza corrente elettrica diversi Comuni sono isolati in Toscana l’Arno superato il primo livello di guardia a Firenze nel grossetano la legna è esondato a Roma oltre 200 interventi dei vigili del fuoco della notte per allagamenti alberi caduti a causa di un temporale forte vento oggi temporali neve e mareggiate nel nord-est al sud anche la procura di Taranto dopo quella di Milano ha aperto un fascicolo sulle Silva dopo l’esposto dei commissari l’ipotesi distruzione di mezzi di produzione fatti e comportamenti lesivi dell’economia nazionale addebitabili a darcela Orbital intanto sale il pressing dei sindacati sul Governo perché non si punti solo sulle vie legali il PD torna ad aprire lo scudo penale Se l’azienda rispetterà il contratto ma di maghi esclude pieni di che siano una via d’uscita fermetal l’assemblea nazionale del PD a conclusione della Tre giorni di Bologna vota oggi la riforma sullache lancerà il partito aperto un tentativo di blindare governo e maggioranza in vista delle regionali in Emilia Romagna preparando Intanto il terreno per future alleanze che nel Movimento 5 Stelle PD insisterà per accordi a livello locale in ogni caso Zingaretti mega ogni tentazione di Tachipirina al governo contro i battibecchi nell’esecutivo Lanciano ha fatto per il centro-sinistra in Emilia Romagna Bonaccini non danneggia solo me afferma il segretario bestemmi picconata Alpi favore a Salvini e non si placano le tensioni Hong Kong con nuovi scontri tra la polizia e manifestanti gli agenti in particolare hanno utilizzato cannone d’acqua e lacrimogeni nel tentativo di disperdere la protesta nei pressi dell’università un poliziotto invece sarebbe stato colpito una gamba con una freccia anche domani le scuole resteranno chiuse per motivi di sicurezza la Louisiana conferma il Democratico regione dorsale guida dello Stato come Governatore è stato repubblicano Heavy Rifle resta l’unico Democratico governatori in uno stato del profondo sud americano per Donald Trump che negli ultimi 10 giorni ha tenuto due comizi Louisiana favore dire spawn si trattaun duro Chiappo il voto Infatti considerato un test sulla reazione degli elettori americani a l’impeachment Cambiamo argomento sei persone sono indagate dopo gli spari una partita di football a place New Jersey tra questi uno dei feriti i download di 7 anni è stato trovato a terra con addosso un’arma pare che fosse lui il bersaglio dei proiettili e in condizione instabile subirà un intervento chirurgico un bambino di 10 anni raggiunto dai colpi È tuttora in condizioni critiche un ragazzo di 15 anni è stato curato per una ferita superficiale l’aggressione è avvenuta durante una partita di play-off Nel Campus di un liceo sembra si sia trattato di un regolamento di conti a sparare stato Alvin White 31 anni ora cosato D3 tentati omicidi e la commissione interamericana dei diritti umani ha confermato che 9 persone sono morte dire sono rimaste ferite venerdì scorso negli incidenti in Bolivia tra manifestanti e forze di sicurezza vicino a cochabamba questo ha portato a quota 23 il numero delle persone uccise a715 numero dei feriti dall’inizio delle proteste ilottobre scorso l’inviato dell’ONU già Arnold incontra presidente interim e preme per 9 lezioni e pacificazione era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

