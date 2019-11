Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio apriamo come sempre con il maltempo in primo piano è ancora emergenza acqua alta Venezia previsto oggi a fine mattinata un nuovo picco della marea 160 cm i danni finora filmati superano il miliardo di euro il governo intanto si muove decide lo stop ai mutui nel capoluogo Veneto per un anno il maltempo insiste anche sul resto d’Italia 11 regioni sorvegliate speciali d’allarme per il livello dei fiumi le acque del poi dell’Arno sono salite di quasi 2 metri è il maltempo che sta interessando anche la Toscana dove allerta arancione su gran parte del territorio colpito soprattutto il grossetano sud del Capoluogo maremmano tra Orbetello Manciano Emiliano il fiume Albegna in piena ha superato il secondo livello di guardia in alcuni punti della campagna A3senza però raggiungere alcuna abitazione nella zona di polverosa è stato segnalato vento forte che ha scoperchiato alcuni tetti in totale a Manciano sono stati registrati dalle 14 di ieri 153 millimetri di pioggia di cui 120 dalle 20 di ieri Inoltre già venerdì erano caduti 100 millimetri di pioggia in 6 ore nel territorio di Manciano alcune famiglie fa sapere il comune sono state confinate ai piani alti delle proprie abitazioni chiuse diverse strade per allagamenti e il ponte sulla legna tra Marsiliana e Sant’Andrea due persone bloccate con l’auto a causa della strada invasa dall’acqua Sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco in località ghiacciobosco a Capalbio e ora andiamo all’estero un Kong ancora proteste un poliziotto è stato ferito a una gamba da una freccia violenti scontri quando le autorità hanno tentato di riaprire una galleria chiave per il traffico e di disperdere la mobilitazione vicino all’università lacrimogeni e cannoni ad acqua i dimostranti hanno risposto con bottiglie Molotovlunedì le scuole rimarranno Chiuse il resto ci spostiamo in Bolivia è salito a 23 il numero delle persone uccise dall’inizio delle proteste lo riporta la commissione interamericana diritti umani che parla anche di 715 feriti e conferma che durante gli scontri di venerdì vicino a cochabamba ci sono state nuove vittime 122 feriti intanto ho inviato delle Nazioni Unite ha incontrato la auto proclamata presidente a interim Janet e ha raccomandato lo svolgimento di nuove elezioni Cambiamo argomento anche se rimaniamo essere un altro smacco per Donald Trump un altro schiaffo elettorale dopo la sconfitta in Kentucky anche Louisiana vince un Democratico il governatore uscente John è stato rieletto battendo al ballottaggio repubblicano e nessuno dei due aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno il mese scorso e trans si era impegnato a sostegno dell’ imprenditore italo americano E questa era l’ultima notizia buon proseguimento dipuò tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa