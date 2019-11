Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio ci battiamo perché più presto si rivedono i decreti Salvini dentro questo governo come scelta di campo Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far provare lo Ius culturae io soli dice il segretario del PD Nicola Zingaretti concludendo l’assemblea di Bologna prima una legge per la parità salariale tra donne e uomini ma per raggiungere l’obiettivo e non permettere bandierini avere un’intervista sui giornali ci vuole serietà non dura la replica del MoVimento 5 Stelle c’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa lo ius soli siamo sconcertati preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà del lavoro delle imprese pensiamo al paese già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale noi vogliamo pensare a lavorare noi pensiamo più cose insieme la controreplica del vicesegretario del PD Orlandoallarme fiumi in Toscana ed Emilia per il maltempo il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini sui luoghi a rischio alluvione c’è una piena storica a Budrio e in qualche altro comune c’è il rischio di rottura degli argini dice larne oltre il primo livello di guardia Firenze continua a salire evacuate 23 famiglie a Barberino Tavarnelle 500 persone Cecina in provincia di Livorno per esondazioni dei fiumi in Alto Adige una valanga è caduta su un centro abitato in martello case danneggiate ma nessuna vittima riaperta l’autobrennero che era stata chiusa dopo che un cavo di media tensione caduto sulla carreggiata sulla linea ferroviaria il governatore altoatesino completa shirin vita è scaricata e seguire le indicazioni della Protezione Civile Domani scuole chiuse a Caserta è raggiunto 150 cm il picco di marea Venezia registrata alle 13:15 a della Salute l’acqua Poi ha cominciato a scendere rapidamente il mare si sono raggiunti 155 cm Piazza San Marco è stata chiusa per motivi di sicurezza il servizio di navigazionesospeso Salvo i collegamenti con le isole non solo il caso della violazione degli account del conduttore di report Sigfrido Ranucci A quanto si apprende da ambienti di viale Mazzini si fa anche gli account di vertici aziendali della RAI sono stati oggetto di attacchi informatici che sono stati prontamente denunciati alle autorità competenti non è chiaro che gli episodi siano meno in qualche maniera collegati voltiamo pagina se domani artelor Nital non salderà le fatture alle ditte dell’indotto appalto non ci saranno garanzia in tal senso le stesse imprese potrebbero ritirare gli operai dai cantieri e quanto paventano i sindacati dopo aver preso da alcuni imprenditori della volontà di mettere in libertà indipendenti a causa del mancato pagamento delle fatture da parte della multinazionale franco-indiana che vuole lasciare tanto le imprese hanno maturato un credito complessivo intorno ai 60 milioni di autotrasportatori valuta nel blocco delle portinerie Lacrime verso una grande manifestazione a Roma con i lavoratori tutte le scelte sulla Silva derivano dal fatto che in Italia si risiedecodice di Maio è un ragazzo di 16 anni è morto La notte scorsa dopo che ha perso il controllo dell’auto di querela guida è che aveva preso di nascosto alla madre la vettura è uscita di strada è finita contro un palo e si accappotta in un terreno ai margini della carreggiata a bordo c’erano 7 coetanei rimasti feriti ma non in modo grave è accaduto a San Daniele del Friuli in provincia di Udine un ventinovenne di Pozzallo in provincia di Ragusa aggrediti in un bar mentre prendeva un caffè primo ragazzino gli ha rivolto insulti omofobi poi sono arrivate altre persone lo hanno picchiato rompendogli il setto nasale e facendogli perdere i sensi trasportato in ambulanza all’ospedale Modica il giovane è stato operato per ricomporre la frattura i Carabinieri indagano per individuare i responsabili dell’aggressione Papa Francesco ha partecipato a un pranzo in Vaticano con 1500 poveri nel menu carne di maiale per far partecipare anche chi Professa altre religioni non va seguito ti risponde allarmismi alimenta la paura dell’altra del futuro perché la paura però inizia il cuore la mente ha detto nella messa in San Pietro per la terza giornataricoveri nella smania di correre di conquistare tutto e subito da fastidio chi rimane indietro del giudicato scarto aggiunto quanti anziani quanti nascituri quante persone disabili poveri ritenuti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

