Ultime Notizie Roma del 17-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale e buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo scirocco ha riportato la palta a Venezia nel centro storico la marea ha raggiunto il picco massimo di 150 cm Ma poi è scesa grossi problemi in Toscana per la piena dell’Arno dell’ombrone a Firenze registrato alle 13 un colmo a 4,80 metri sotto il secondo livello di guardia allerta Rossa Emilia Romagna per fiumi e torrenti andato il torrente Idice nella zona di Budrio nel bolognese evacuate centinaia di persone mentre una coppia di coniugi è stata salvata con elicottero in Alto Adige una valanga è caduta su un centro abitato in Val Martello vicino a Bolzano Fortunatamente non ci sono state vittime nella valle è completamente isolata chiusa per alcune ore l’autobrennero dopo che un cavo di media tensione caduto sulla carreggiata e sulla linea ferroviaria senza energia elettrica similesentenze ad Albano Laziale un uomo in gravi condizioni dopo che un albero è caduto sull’auto sulla quale viaggiava mi gravi danni anche a Napoli e nel casertano isolata Procida collegamenti difficili con Capri e ritorniamo nella capitale sempre il maltempo in primo piano è caduto pochi minuti prima che arrivassi perché mi sono svegliato tardi questo è il racconto di un abitante di Roma che questa mattina ha trovato la sua auto schiacciata sotto un albero crollato a causa del temporale del forte vento che si sono abbattuti sulla capitale nella notte gli interventi dei vigili del fuoco sono stati oltre 200 la pagina politica ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo Ius culturae ius soli Certo che lo faremo con queste parole Nicola Zingaretti segretario dem dell’assemblea nazionale del PD a Bologna dato a un altro botta e risposta tra le forze politiche che compongono la maggioranza di governo del PD vuole far approvare al più presto la legge che prevede l’acquisizione della cittadinanza ea chiunque nasca sul territorio italiano Il MoVimento 5 Stelle Restivoc’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius Solis siamo sconcertati la controreplica del vicesegretario per via Andrea Orlando pensiamo più cose insieme più tardi Luigi Di Maio Ha ribadito in questo momento ti chiedono di affrontare delle me no A slogan dobbiamo governare ci sono le priorità da affrontare e torniamo all’estero andiamo a Hong Kong dove non si placano le proteste c’è ancora attenzione con i nuovi scontri tra polizia e manifestanti e agenti in particolare hanno utilizzato cannone d’acqua e lacrimogeni per cercare di disperdere la protesta vicino all’università gli attivisti hanno appiccato scendi per frenare l’avanzata di poliziotti manifestanti indovinelli e locali hanno anche occupato un cavalcavia è un veicolo blindato della polizia è andato in fiamme Volpiano ancora pagina e torniamo a un’ultima notizia che viene dall’Italia in volo dal Costa Rica verso Bologna dove è atteso questa notte ragazzino genovese di 12 anni punto al collo da un trigone una specie di Manta velenosa mentre facevaragazzina momento paralizzato dalla vita in giù il volume unitario autorizzato dalla Presidenza del Consiglio della Farnesina effettuato con un Falcon del 31esimo stormo di Ciampino dell’aeronautica militare a bordo oltre piloti di specialisti assistente di volo c’è anche una dottoressa dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove il ragazzino verrà ricoverato questa notte Sul volo ci sono anche i genitori del bambino e il fratello maggiore l’aereo in queste ore fermo in Canada per uno scalo tecnico per rifornimento era l’ultima notizia vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa