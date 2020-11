Ultime Notizie Roma del 17-11-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri approva il testo della legge di bilancio Ora tocca al Parlamento ha approvato il documento Tornato sul tavolo di Palazzo Chigi un mese dopo il via libera Salvo intese dello scorso XVIII ottobre scompare la proroga lo stop rivalutazione delle azioni dopo quello di astrazione che l’Università di Oxford dall’agenzia Europea del farmaco ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino anti covid sviluppato da moderna Biotech spain’s controllata dall’ americana moderna come precisa lei ma sul sito si è deciso di partire con la procedura dei Rolling review primo passo dell’iter di approvazione sulla base dei risultati preliminari degli Studi non clinici dei primi studi clinici fatti gli adulti che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cielo le unità arieti contro il virus Sars COV dai dati del Ministero della Salute ieri si registrano7354 nuovi casi e 504 vittime con 152663 tamponi 21554 tra dimessi è guariti Ecco vedi che chiudi chi forte riapre convocata per oggi la conferenza stato-regioni richiesta dal governatore del Friuli venerdì convocata la cabina di regia del governo potrebbe riportare piemonte-lombardia nare arancione e forse solo le province di Brescia e Bergamo possibili più severe per alcune delle regioni Gialle Veneto Trento Lazio Molise e Sardegna e cambiamo argomento l’uragano iota è stato declassato da categoria 54 mentre si dirige verso l’honduras minacciando di colpire zone del paese centroamericano devastate da una tempesta Appena due settimane fa li ho te li danno già ordinato l’evacuazione di migliaia di persone nelle aree costiere del Nicaragua dell’Honduras lungo il cammino dell’uragano ed è tutto buon proseguimento di ascolto

