Ultime Notizie Roma del 17-11-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati trasporto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nell’ultima settimana di Intesa con il Ministero della Salute i carabinieri del NAS hanno realizzato 232 ispezioni presso strutture sanitarie e socio-assistenziali quali residenze sanitarie assistite di Lugo degenza casa di riposo comunità con la finalità di accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione Alla diffusione epidemica individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi assistenziali e di mancato possesso dei titoli abilità professionali da parte degli operatori propedeutici episodi di omessa custodia e maltrattamento in 37 strutture sono state riscontrate irregolarità contestando complessivamente 59 violazioni di cui 9 penali 43 minutes Creative sono state deferite all’autorità giudiziaria 11 persone segnalate ulteriori il 42 in quattro situazioni sono emerse criticità particolagravi tali da richiedere un immediato provvedimento di sospensione dell’attività assistenziale regioni & co vedi che chiude chi forse riapre convocata per oggi la conferenza stato-regioni richiesta dal governatore del Friuli venerdì convocata la cabina di regia del governo potrebbe riportare piemonte-lombardia arancione forse solo le province di Brescia e Bergamo possibili più sanzioni severe per alcune delle regioni Gialle Veneto Trento Lazio Molise e Sardegna andiamo ancora a cambiare argomento dopo quello di Astra zeneca è l’università di Oxford l’agenzia Europea del farmaco a inizia ad analizzare i dati del vaccino anti covid sviluppato da moderna Biotech Spain società controllata dall’ americana moderna come precisa lei ma sul sito si è deciso di partire con la procedura dei Rolling review primo passo l’iter di approvazione sulla base dei risultati preliminari degli Studi non clinici dei primi studi clinici parti sugli adulti che sembrano indicare che il vaccino stimoli la produzione di anticorpi e cellule immunitarie contro il virusil Consiglio dei Ministri approva il testo della legge di bilancio Ora tocca al Parlamento ha approvato il documento Tornato sul tavolo di Palazzo Chigi un mese dopo il via libera Salvo intese dello scorso XVIII ottobre scompare dallo stop rivalutazione pensioni e parliamo di solidarietà Un tema che spesso e volentieri si può trovare anche in ambito sanitario una storia a lieto fine come racconta Giulio bacosi giurista ex magistrato Presidente dell’Associazione democrazia nelle regole di sicuro solidarietà quell’oggetto dei doveri inderogabili declinati in ottica politica economica e sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana volessi aprire agli altri Aspetto difficile rispettare politicamente contribuire economicamente aiutare socialmente fanno riflettere Allora le parole di quel concittadino di Romaassediato dal virus non si sconvolge e dichiara piuttosto ai medici in tempi a curarlo che vorrebbe essere lasciato andare affinché l’energia del personale sanitario vengono convogliate tutti i medici hanno dichiarato di aver ritrovato la voglia di lottare curando questo nonnino che alla fine se il ballo gente non si dica che non accade l’inverso in ottica di cosiddetto intergenerazionale i contest lanciato Il piano delle regole stiamo tutti i nipoti ha coinvolto tantissimi giovani in una gara di Finanza ai loro nonni di sangue e no la solidarietà costituzionale Eh deve essere prima di ogni altra cosa una cultura una p un modo di essere assecondando una Mirabile sintesi della carta il successivo articolo 9 alla cui stregua La Repubblica promuove proprio il dinamico sviluppo della Cultura e non può essere un caso se gesto del nostro nonno di 90 annicoincidenza con il compleanno dell’Unesco l’organizzazione delle Nazioni Unite Per l’educazione la scienza e la cultura che ha visto la luce il 16 novembre del 1945 poche regole chiare salveranno tutti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa