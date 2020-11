Ultime Notizie Roma del 17-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nell’ultima settimana i carabinieri del NAS hanno realizzato 232 ispezioni strutture sanitarie e socio-assistenziali quali residenze sanitarie assistite di lungodegenza case di riposo comunità alloggio per accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione Alla diffusione epidemica individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi in 37 strutture riscontrate irregolarità con la contestazione di 59 violazioni in quanto è stata sospesa l’attività assistenziale il vaccino anti covid e dall’azienda statunitense moderna efficace al 94,5% l’annuncio è arrivato ieri e ha acceso l’entusiasmo delle borse la durata di conservazione più lunga temperature tra 28 gradi per 30 giorni rispetto alla precedente stima di te Peppe condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperatura standard del congelatore di meno 20 gradi per senesiprevede di disporre di circa 20 milioni di dosi entro il 2020 per gli Stati Uniti e annuncia una produzione totale di 500 milioni e un miliardo di Lodi nel 2021 l’Unione Europea lavora un accordo prezzi governo degli enti territoriali che vedono segnali positivi della stretta alla conferenza delle regioni è pronta Oggi il nodo dei criteri per le valutazioni sulle misure di emergenza e dopo due settimane di restrizioni per le regioni rosse e arancioni potrebbero essere possibili nella terza settimana quello di monitoraggio e verifica allenamenti per alcune aree l’Abruzzo sarà zona rossa da domani ma le scuole resteranno aperte calano i contagi rispetto a domenica Ele ma i tamponi sono stati 43 mm rapporto casi pezzi Ora il 18% e dopo il vetro arrivato da Polonia Ungheria il rischio che recovery Pound subisca uno slittamento c’è chi è che il viceministro Antonio misiani noi sosteniamo la mediazione tra Parlamento Europeo e consiglio ricorda è una posizione ragionevole Ci aspettiamo che i governi che pongono il vetro tornino sulle loro posizioni intanto via libera dal Consiglio deitesto della legge di bilancio che è attesa entro domani in Parlamento un mazzo intervento da 38 miliardi che già potrebbe non bastare Infatti il governo già pensa al nuovo scostamento che potrebbe aggirarsi sui 20 miglia che servirà per affiancare le misure per il 2021 ulteriore decreto anticrisi dopo una settimana di polemiche Il commissario in pectore della sanità calabrese Giuseppe zuccatelli si è fatto da parte a seguito di un invito esplicito in tal senso giù dal ministro della Salute speranza nominato dal Consiglio dei Ministri arriva il rettore uscente della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio il governo anche ritagliato un ruolo per il fondatore di Emergency Gino Strada strada tiene a precisare che non c’è alcun tandem con Gaudio ribadendo Comunque la tua disponibilità a dare una mano in Calabria i 4 Astronauti della garzola crew Dragon della spacex per conto della NASA hanno abbracciato della Stazione Spaziale internazionale il successo del primo volo operativo con equipaggio di Astronauti del taxi spaziale da Invia una nuova epoca nella storia spaziale cui privati svolgono un ruolo di primo piano al fianco delle Agenzie governativetanto il lancio di Vega a 8 minuti dalla partenza il ragazzo dell’agenzia spaziale europea con due satelliti a vuoto Ha deviato dalla traiettoria 10 milioni di nuovi posti di lavoro un fisco più equo lotta alle disuguaglianze viale di eliminazioni biden tiradritto nonostante Trap continui a Non concedergli La Vittoria sta curando la transizione presenta la b Haydn Nomix un piano a lungo termine per l’economia americana devastata dall’emergenza Che punta a spazzare via ogni traccia del trumpismo È ora di premiare il lavoro non solo la ricchezza e prima prima una transizione prima si potrà procedere con il vaccino ha sottolineato il presidente eletto secondo cui più Trump è repubblicano ostacoleranno il passaggio di poteri più persone vanno a morire a causa della pandemia ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa