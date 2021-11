Ultime Notizie Roma del 17-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 17 novembre Buongiorno da Francesco Vitale i presidenti di regione di centro-destra si appellano al governo affinché le misure restrittive anti-covid vengono applicate solo in un vaccinati ma fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che non è lo studio nessuna stretta sui propri a questo lì non fidarti del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell’Austria Salvini condivide la linea dell’esecutivo basta terrorizzare Gli italiani il governo si è detto disponibile a discutere sulle pensioni con incontri che verranno fissati già da dicembre a ferma la UIL draghi assicurato i sindacati che a marzo ci sarà ancora lui è capo dell’esecutivo racconta Bombardieri l’Istat rivede rialzo le Stime inflazione ottobre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per raccolte vita registra un momento dello 0 7% su base mensile del 3% su base annua è stato arrestato il padre di Mattias il bimbo di 10ucciso ieri pomeriggio con una coltellata alla gola a Cura di Vetralla in provincia di Viterbo il 44enne polacco è ricoverato in codice rosso in stato di incoscienza piantonato dai carabinieri l’uomo aveva un divieto di avvicinamento alla casa familiare si sarebbe allontanato da un ospedale di Roma dove era ricoverato per covid Stati Uniti e Cina hanno annunciato un accordo per allentare le restrizioni sui visti dei giornalisti stranieri operanti nei due paesi dell’indomani del vertice tra by the next di il presidente americano è stato intanto costretta a chiarire una sua dichiarazione apparentemente A bigasstbone dopo aver detto che indipendente che prende le proprie decisioni però le fischiavano di suscitare lira della Cina la polizia polacca Lancia lacrimogeni contro I migranti al confine con la Bielorussia Varsavia si giustifica sostenendo che ha risposto un lancio di la Russia definisce il gesto inaccettabile Winx dice pronto ad accogliere I migranti in un centro logistico vicino al valico di frontiera di brugi fino a quando la questione non sarà risolta ancora piogge temporali suimigliori Sud Italia allerta arancione per oggi per il maltempo su Sicilia e Sardegna gialla invece su Marche Abruzzo Campania Basilicata Puglia e Calabria crolli e smottamenti allagamenti ieri in Gallura per i forti temporali nelle persone bloccate in sottopassaggi e punti della pioggia Sports in erba 2013 un esordio da sogno per il ventenne l’altoatesino che vince la sua prima gara in carriera le hai Finals subentra una berrettini L’Argentina convalidato il suo biglietto per i mondiali di calcio del 2022 il Qatar nonostante lo 0-0 con la Brasile dopo il KO casalingo del Cile con l’Ecuador ieri nella quattordicesima giornata di qualificazione per la zona sudamericana E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa