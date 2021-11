Ultime Notizie Roma del 17-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione però ci siano spazi per convincere le persone anche irrigidendo le misure per il rilascio dei Green passerò detto Walter Ricciardi consulente del ministro della Salute Roberto Speranza il tampone è anche igienico e il tallone d’Achille del certificato verde spiegato ancora Ricciardi test antigenico rapido ha rilevato nel migliore dei casi non certifica la butti finita Almeno del 30% dei soggetti è una misura inadeguata in questa fase più l’obbligo faccina che non serve aprirebbe in Parlamento dibattito molto aspra osservato ancora lì Mi direbbe il paese piuttosto che unirlo sulla scelta dell’Austria di Puntare al top down per i non vaccinati Ricciardi ha sottolineato onestamente non ne ho bisogno nostro governo ha preso decisioni tempestive rispetto allo scorso anno ha concluso il consulente del ministro speranza abbiamo un’arma in più che il vaccino l’anno scorso non avevamo la possibilità di proteggersi e Quest’anno invece sìcopertura e se adoperiamo cautela anche da vaccinati per essere una tale tranquillo passato con familiari amici stretti crescono Intanto però i timori delle regioni per un Natale in giallo e per i costi delle epidemie a carico delle finanze che qualche giorno fa il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano fedriga ha definito insostenibili governatori scendono in campo per invitare il governo a prendere ulteriori misure e a riservare le eventuali restrizioni sole non vaccinate tu le citazioni che dovranno però rispedisce al mittente puntini Palazzo Chigi fanno sapere che non è allo studio nessuna stretta Sul modello austriaco Torino che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelle di tanti numeri di ricovero i posti in terapia intensiva occupati salgono in modo costante senza picchi di rilievo di tutta Italia è già venerdì di Venezia Giulia e Trentino Alto Adige della provincia di Bolzano potrebbero abbandonare Bianca l’aumento dei contagi rischia infine di rovinare le feste di Natale di Capodanno a 8 milioni di Italiani emerge da un’analisi della Coldiretti nell’evidenziare gli effetti dell’ eventuale cambio di colore alla vigilia delle feste di fine anno con l’obbligo delle mascheanche per shopping all’aperto l’addio alle grandi tavolate al ristorante per il tradizionale cenone di conseguenza del passaggio in zona gialla spiega Coldiretti riguardano Dunque diversi aspetti della vita quotidiana il limite dei posti a tavola e una misura di sicurezza che però continua l’associazione ha ripercussioni sul bisogno di convivialità degli italiani Pisa anche sugli incassi dei 53.000 bar ristorante agriturismo presenti nelle cinque regioni i candidati per il momento al cambio di colore fatto negativo della riproduzione della zona gialla si trasferisce a cascata sull’intera filiera sottolinea la Coldiretti con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino delle aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di Rita ti può dire pure l’invio delle cerimonie per situazioni in Europa covid critica in Germania nelle ultime 24 ore altri 58823 casi mai così tanti dall’inizio della pandemia 294 decessi legati alla malattia continuano a crescere il numero di contagi in tutto il continente record di casa in Repubblica Ceca in Ungheria oltre 10000 positivi nelle ultime 24 ore in Irlandail coprifuoco locali chiusi a mezzanotte smartworking record di morti in Russia 1247 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa