Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabry Da Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tali interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti da Norma originaria verranno aumentate le colonnine per la ricarica elettrica ci saranno Ecobonus fino a €6000 per le auto non inquinanti ibride ed elettriche sulle pensioni d’oro Resta al taglio fino al 40% e le risorse individuate andranno a finanziare la misura pensionistica opzione donna poi bonus cultura ovvero bonus per i concerti e cinema per la città di Roma Fondidestinate la costruzione della metropolitana e alla riparazione delle strade capitoline e poi ancora via Libera del governo alla riduzione delle tariffe INAIL nei pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione alle aziende la tragedia di ieri dell’ autobus flixbus partito da Genova diretto a Dusseldorf che si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo 51 le persone a bordo di cui 16 italiani ha perso la vita una donna di 37 anni Italiana diretta dal padre in Germania le cause dell’incidente non sono chiare forse la neve del ghiaccio sull’asfalto solidarietà dalla società tedesca alle vittime dell’incidente scontri a Bruxelles ieri tra i partecipanti di due distinte manifestazioni una pro ed una contro I migranti in piazza almeno 5000 persone contro il patto ONU sui migranti e poi un altrohotel con un migliaio di persone contro la xenofobia di razzismo a cui si è unito anche un gruppo di gilet Gialli La polizia ha caricato i manifestanti e invece riportato un trauma cranico il carabiniere aggredito da ultra della Lazio per aver difeso un tifoso tedesco nel quartiere di Trastevere a Roma nella notte tra giovedì e venerdì dopo la partita di Europa League Lazio entr’acte Francoforte era armato il carabiniere ma non ha sparato pensando a l’incolumità di tutti ha spiegato il generale Nistri la cena in un video diventato virale tra gli encomi da parte degli utenti nei confronti del militare sport e calcio nella sedicesima giornata di campionato La Roma ha battuto il Genoa per 3 a 2 e il Napoli ha vinto in trasferta 1 a 0 sul Cagliari ieri le vittorie anche della Sampdoria 20 sul Parma del Sassuolo 20 in trasferta sul Frosinone e della Fiorentina 3 a 1 sulla Empolirimonta 003 spal-chievo questa sera alle 20:30 Atalanta Lazio in poi domani l’ultimo posticipo alle 20:30 tra Bologna e Milan è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa