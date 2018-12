Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tragedia nella notte incidente stradale in provincia di Sondrio sei Vite spezzate un uomo di 52 anni e 5 giovani tra i 20 e 33 anni uno schianto frontale avvenuto lungo la strada provinciale valeriana l’innesto della statale 38 variante di Morbegno l’uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500x i giovani erano a bordo di una 500 una delle due auto ancora non accertato Qual è entrata contromano nel innesto della statale provocando frontale avvenuta nel territorio di cercino le due auto sono andate poi a fuoco inutili i soccorsi manovra finanziaria le coperture per arrivare al 20 4% del rapporto deficit PIL e ci sono lo assicurano fondi di governo dopo l’incontro di ieri sera invariati redditodi Cittadinanza e quota 100 dice il vicepremier Di Maio Ecobonus fino a €6000 per le nuove auto non inquinanti ed ecotassa solo per quello extralusso trovato l’accordo su tutto secondo il vice premier Salvini stamani ti riprende l’esame della manovra da parte della commissione bilancio del Senato ultimo giorno Oggi per il saldo di Imu e tasi che porterà nelle casse di comuni è stato circa 10 miliardi e due la classifica delle province dove si vive meglio quella di Milano è prima in classifica secondo Il Sole 24 ore per la prima volta la provincia Meneghina è sul gradino più alto piazzandosi per 7 volte su 42 nei primi tre posti per le performance degli indicatori del Benessere al secondo posto Bolzano e al terzo posto Aosta fanalino di coda Vibo Valentia preceduta da numerose provincia del Sud Italia stabile Roma al ventunesimo posto in linea con l’anno precedente ventiquattresimo posto tra le altre grandi città più a sud Napoli che conquista 13posizioni migliorano anche Venezia a Torino Catania Bari e Bologna in controtendenza genova-firenze che perdono rispettivamente 8 e 10 posizioni giornata chiave nella capitale Per scongiurare un nuovo caos rifiuti dopo il rogo all’impianto di via Salaria attesa la firma del contratto per aumentare l’utilizzo di un’importante impianto in provincia di Latina non c’è un emergenza rifiuti a Roma ma uno stato di sofferenza che presto troverà soluzione assicura il ministro all’ambiente costa è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa