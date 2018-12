Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera lungo la Statale 38 dello Stelvio in Valtellina il territorio di cercino hanno perso la vita 5 occupanti di una Fiat Panda di cui 4 residenti a Tirano Sondrio e uno a Bologna il conducente della Fiat 500x quest’ultimo residente a Como un bilancio drammatico di 6 vittime di età compresa tra i 26 e i 52 anni cosa finale avvenuto all’altezza dello svincolo dove la strada passa da doppia corsia per senso di marcia la corsia unica Appena prima del nuovo tratto da poco inaugurato della variante di Morbegno è stato convalidato il fermo del ventenne somalo mio bloccato e condotto in carcere a Bari nei giorni scorsi per i reati di associazione con finalità di terrorismo e teazione e apologia del terrorismo aggravate da l’utilizzo del mezzo informatico e telematico il gip del tribunale di Bari Maria Teresa Romita convalidato il provvedimento eseguito lo scorso XIII dicembre Grazie intercettazioni telefoniche telematiche gli investigatori della Digos Hanno raccolto numeroso materiale sospetto in possesso del ventenne riconducibile nei contenuti ma la tipica ideologiche jihadista momento è fondamentale la trattativa che conta è Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea è che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione ha detto Luigi Di Maio tuo Blog delle stelle Insomma sono le ore più importanti è che stiamo vivendo dal 4 marzo questa parte il momento quindi di essere compatti di non cedere alle strumentalizzazioni alle provocazioni di chi vorrebbe vederti naufragare tutto quello per cui abbiamo lottato è che siamo A un passo dal ottenere nelle prossime ore ci sarà la cartina di tornasole scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di costruire portano rispettoo se invece prevale il pregiudizio verso un governo dell’imprevisto ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a Milano la borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all’insegna della cautela dopo ribalto di venerdì a Wall Street e in attesa di maggiori indicazioni questa settimana sul fronte macroeconomico delle banche centrali di Stati Uniti e Giappone II Nikkei Segna una variazione appena positiva dello 0,08% sul mercato dei cambi Le Iene si apprezza leggermente sul dollaro è 113, 40 e sull’euro a 128, 20 Milano La Provincia d’Italia dove si vive meglio stabilirlo è la tradizionale classifica redatta dal sole24ore giunta quest’anno alla sua 29esima edizione per la prima volta la provincia Meneghina si piazza sul gradino più alto del Podio piazzandosi per 7 volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del Benessere secondo posto c’è a Bolzano in risalita dalla quarta posizioneazione del 2017 al terzo Aosta in discesa di un posto rispetto allo scorso anno ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa