Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in questo momento è fondamentale la trattativa che conta è Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione ha detto Luigi Di Maio sul blog delle stelle Insomma sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte il momento quindi di essere compatti di non cedere alle strumentalizzazioni alle provocazioni di chi vorrebbe vederlo pregare tutto quello per cui abbiamo lottato perché siamo ad un passo dal ottenere che le prossime ore ci sarà la cartina di tornasole scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di costruire e portano rispetto o se invece prevale il pregiudizio verso un governo dell’imprevisto ha detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a Milano è stato convalidato il fermo del ventenne somalo bloccato e condotto in carcere a Bari nei giorniSì per i reati di associazione con finalità di terrorismo istigazione e apologia del terrorismo gliela date dall’utilizzo del mezzo informatico e telematico il gip del tribunale di Bari Maria Teresa Romita ha convalidato il provvedimento eseguito lo scorso XIII dicembre Grazie ad intercettazioni telefoniche telematiche gli investigatori della Digos Hanno raccolto numeroso materiale sospetto in possesso del ventenne riconducibile nei contenuti alla tipica ideologia nazista lo scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera lungo la Statale 38 dello Stelvio in Valtellina il territorio di cercino hanno perso la vita cinque occupanti di una Fiat Panda di quei quattro residenti a Tirano Sondrio e uno a Bologna il conducente della Fiat 500x quest’ultimo residente a Como bilancio drammatico di 6 vittime di età compresa tra i 20 e i 52 anni le persone a bordo del pullman proveniente da Genova e diretto in Germania che si è schiantato alle porte di Zurigo erano 51 lo ferma la poliziaCantonale confermando la presenza di una vittima una donna italiana di 37 anni a bordo del pullman secondo le stesse fonti c’erano 16 italiani Joao Teixeira de Paris al medio guaritore brasiliano noto come si o audio di Giovanni di Dio si è consegnato oggi all’autorità che lo hanno arrestato con l’accusa di abusi sessuali che avrebbe commesso per anni con decine e delle sue vittime Federico II informazioni diffuse dai media locali ha dato appuntamento alla polizia all’incrocio di due strade Nella località dello strato di Gioia dove da anni ha installato il suo centro di cura spirituale ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

