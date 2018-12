Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Speriamo quello che uccide cristiani nemici di Allah è un nostro fratello da dove viene viene però si uccide cristiani nostro fratello così molti libri o Marianna scali la il 20 anni somalo in carcere Bari dallo sforzo 13 dicembre per terrorismo internazionale commenta l’attentato a Strasburgo dello scorso XI dicembre lo hanno reso noto gli investigatori dell’antiterrorismo Varese oggi nel corso di una conferenza stampa il dialogo continua la commissione Unione Europea l’Italia sul bilancio 2019 i commissari dombrowski 6 moscovici sono in contatto con il ministro Tria la commissione deciderai però pubblicati sulla base dei risultati di questo dialogo quanto alla riunione dei capi di gabinetto di oggi non commentiamo mai le riunioni Prima che vengano il lavoro continua a tutti i livelli E non diamo dettagli così portavocedella commissione europea margheritina l’India di nuovo sotto shock di una bimba di 3 anni è stata stuprata nel condominio della sua casa e Ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata l’autore del Brutale abuso il custode dello stabile fermato dalla polizia secondo recenti dati del Governo il 52% dei bambini indiani ha subito abusi nel 2016 sono stati registrati 19765 superi su minori ogni 155 minuti un bambino sotto i 16 anni subisce violenza e ogni 13 ore uno sotto i 10 colpi di pistola sono stati sparati La notte scorsa da persone non ancora identificate controllato di Don Antonio Coluccia il prete Antimafia originario di Specchia più volte in passato minacciato di morte Per questo ho finito sotto scorta fondatore dell’ Opera Don Giustino a Roma L’auto del sacerdote un Alfa Romeo era parcheggiata davanti l’abitazione di famiglia a Specchia in via Corso Italia nei giorni scorsi a Supersano sono apparse minacce in arabomanifesto che annunciava la partecipazione del sacerdote a un incontro su indipendente Antimafia sociale migliaia di manifestanti si sono radunati a Beirut per protestare contro il carovita alle crescenti difficoltà socio-economiche il perdurare dello stallo politico e istituzionale era dalle proteste popolari del 2015 che la capitale libanese non vedeva un afflusso massiccio di manifestanti antigovernativi sorteggi di Champions League Atletico incontra la Juve e Roma il porto Allegri che ambizione non ha timore Nedved preso una delle forti ma fiduciosi Totti una fortunata mai porto non è facile letto e numero 10 giallorosso Ora due mesi di tempo per tornare noi stessi ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa