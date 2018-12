Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il governo italiano ha inviato a Bruxelles uno schema con il nuovo quadro macroeconomico previsto dalla manovra con deficit al 2,04% Italy attendevano la valutazione della commissione spiegano Fonti del tesoro in mattinata ci sono stati i contatti telefonici tra il ministro Tria Il commissario moscovici È il vicepresidente con l’obiettivo secondo le stesse fonti di finalizzare quanto prima l’accordo la manovra intanto tornerà domani in commissione bilancio al Senato per la ripresa delle l’esame degli emendamenti ancora la proteina la probabilmente a venerdì opposizioni insorgono il PD chiede che il governo spieghi Laura le ragioni del ritardo Cambiamo argomento la cronaca mettiamo bombe a tutte le chiese d’Italia la chiesa più grande a Roma questa una delle frasi intercettate dalla dda di Bari nell’indagine sul presunto terrorista somalo fermato il 13 dicembre scorso mentre tentava di scappare provvedimento convalidail 20 anni e mezzo Dalle indagini della Digos di maiali tenuto dall’agenzia per la sicurezza come affiliata il dies in nazionale a te in contatto con una sua sala operativa indagini supportate anche dalla qualità della vita Milano la provincia dove si vive meglio secondo la classifica del Sole 24 ore per la prima volta la provincia Meneghina sul gradino più alto Pertanto se per 7 volte su 42 nei primi tre posti per le performance degli indicatori del Benessere secondo posto Bolzano e alla terza J fanalino di coda a Vibo Valentia preceduta da numerose provincia del Sud Roma sale di 3 posizioni 70 21 posto tra le altre grandi più a sud Napoli conquista predisposizione io non anche Venezia Torino Catania Bari a Bologna in controtendenza Genova e Firenze che perdono rispettivamente 8 e 10 posizioni ultima notizia parliamo di Babbo Natale perché secondo uno studio si smette di credere Lui mediamente circa 8 anni di età secondo un sondaggio di università del Regno Unito condotto da uno psicologo compresi i genitori un po’ distratti le prove in alcuni angoli della casa non proprio accessibili riconoscile persone che interpretano Santa Claus il fatto che la sua scrittura assomiglia a quella di mamma o papà di sondaggio è il primo Accademia internazionale sul tema coinvolto 1200 persone provenienti da diversi paesi prevalentemente adulti che riflettevano sulle loro memoria da bimbi e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

