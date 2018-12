Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ti va dato l’autorizzazione al dissequestro del moncone a ovest del Ponte Morandi a Genova al viadotto Crollato lo scorso 14 agosto è proprio con la morte di 43 persone il dissequestro per iniziare i lavori di demolizione in via libera dovrebbe essere formalizzato in queste ore ha messo in udienza dell’incidente probatorio davanti al GIP presenti i periti del giudice i consulenti delle parti discussi rilievi sulle modalità della demolizione del moncone S Dov’è previsto l’uso in alcune parti del esclusiva per la quale non è stato presentato un progetto esecutivo ha rinviato al 8 Febbraio sono finalmente libero queste le prime parole di Denis cavatassi all’italiano detenuto in Thailandia condannata di essere stato mandante dell’omicidio di un amico è tolta da fare però è giunta la soluzione da parte della corte suprema thailandese potrà quindi rientrare di fretta a casa e riabbracciare i suoi familiari e sono italiana difficoltà a letto viene lasciato soloil ministro degli Esteri Moavero la cronaca un uomo di 52 anni e 5 giovani tra i 20 33 anni le vittime di uno scontro frontale oggi in provincia di Sondrio una delle due auto coinvolte ancora non accertato quale entrata contromano nel letto della statale provocando un incidente d’auto sono andate poi a Fua fus viveva nel Comasco intanto la donna morta nell’incidente di ieri ad un bus partito da Genova per Dusseldorf è schiantato si vicino Zurigo il mezzo è andato a sbattere contro un muro sotto un’intensa nevicata con la strada ghiacciata come una pista di pattinaggio chiusura lo sport il calcio Juventus Atletico Madrid Roma Porto queste sono gli ottavi di finale di Champions per le italiane dal sorteggio il quadro completo delle gare di febbraio comprende anche Schalke 04 Manchester City Manchester United Paris Saint Germain Tottenham Borussia Dortmund Barcellona Real Madrid e Liverpool Bayern Monaco è tutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa