Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione lunedì 17 dicembre in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura il governo italiano avviata bruzella oggi uno schema con il nuovo quadro macroeconomico previsto dalla manovra con deficit al 2,04% l’Italia attende ora la valutazione della commissione cagano punti del tesoro in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra il ministro Tria Il commissario moscovici È il vicepresidente con l’adesivo secondo le stesse fonti di finalizzare quanto prima l’accordo con le 9:00 intanto tornerà domani in commissione bilancio al Senato per la ripresa del l’esame degli emendamenti lista ancora L’approdo in aula probabilmente a venerdì le posizioni insorgono il PD chiede che il governo spieghi le ragioni del ritardo abbiamo argomento l’obbligo di dimora nel comune di residenza per il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio del PD il provvedimento è stato emesso con l’accusa di abuso di ufficio nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza di Cosenza suiappalti pubblici la dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari Oliverio parla di Accuse infamanti annuncia lo sciopero della fame La mia vita il mio impegno politico e istituzionale dice sono stati sempre improntati al massimo di trasparenza di concreta lotta alla criminalità di onestà e rispettosa gestione della cosa pubblica i polveroni sono concludi Oliviero il vero regalo alla mafia cosa vogliamo dei mammoni perché dopo unghia 2016 tu non accrescere in linea con quanto accaduto dal 2009 in poi nel nostro paese i giovani tra i 18 e 34 anni che nel 2017 vivevano a casa con i genitori erano il 66,4% del totale 75 pericoloso nel 2016 dato più alto dopo Croazia Malta e Grecia a fronte di una media Unione Europea al 50% la distanza del resto dell’Europa aumenta per la fascia 3 25-34 anni quella nella quale si dovrebbero aver terminato gli studi per cominciare a lavorare vive ancora a casa il 49,3% dei giovani a Fronte del 30,6% Medio non Europea 3,2% Addirittura in danimarca,7% in Finlandia è tutto Chiama casa così mia madre prepara la pasta grazie per averci seguito linea alla regia

