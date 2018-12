Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la procura di Genova firmato l’autorizzazione allo smontaggio del moncone Ovest del Ponte Morandi in permanenza del sequestro In pratica non un vero e proprio dissequestro lato servirà salvaguardare i reperti smontati che rimarranno nella stessa aria per consentire ai tecnici di analizzarli i lavori potranno iniziare appena il documento sarà trasmessa la struttura commissariale calcio Juventus Atletico Madrid Roma Porto sono questi gli ottavi di finale di Champions League per le italiane da sorteggio il quadro delle gare di febbraio comprende anche Schalke 04 Manchester City Manchester United Paris Saint Germain Tottenham Borussia Dortmund Lione Barcellona Real Madrid Liverpool Bayern Monaco ai sedicesimi di finale di Europa League Inter Rapid Vienna il Napoli da Zurigo e la Lazio il Siviglia di Donald Trump all’attacco della fredda alla vigiliadella riunione della banca centrale è incredibile che con un dollaro fatto nessuna infrazione almeno virtualmente la febbre sia solo Considerando un altro aumento dei tassi di interesse Twitta il presidente americano citando anche nelle difficoltà del resto del mondo la cronaca un uomo di 52 anni 5 giovani tra i 20 30 anni le vittime di uno scontro frontale in provincia di Sondrio una delle auto coinvolte ancora non ha accettato uguale entrata contromano per il resto della statale provocando l’incidente le due auto sono andati poi a pois pois viveva intanto nel Comasco la donna morta nell’incidente di ieri ad un bus partito da Genova per Dusseldorf è schiantato sui vicino Zurigo il mezzo è andato a sbattere contro un muro sotto un’intensa nevicata ai con la strada ghiacciata come una pista di pattinaggio tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa