Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio con 166 si è 128 no quindi con la maggioranza assoluta il Senato ha dato il via libera alla fiducia sulla manovra 2020 al momento della proclamazione del voto la maggioranza in aula applaudito il DDL di bilancio pastore alla camera per la seconda lettura Cambiamo argomento Boing sospendere temporaneamente da gennaio la produzione del 737 Max tragici incidenti che hanno portato le autorità in tutto il mondo a decidere di tenere atterra l’aereo da metà marzo la notizia era stata anticipata dal Wall Street Journal ed è stata poi confermata in una nota ufficiale abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la produzione del programma 737 a partire dal prossimo mese afferma Boing sottolineando che ritorno in servizio in modo sicuro del 737 Max resta la priorità la decisione precisa la società al momento non siin alcune licenziamento anticipiamo la pagina sportiva Luis Alberto e caicedo ribaltano in pieno recupero il gol di Simeone con cui sono una vittoria importantissima biancocelesti che salgono a meno 3 dalla coppia di testa formata da juventus-inter e ora sono in piena lotta scudetto finisce Cagliari Lazio 1 a 2 e torniamo a parlare di cronaca il giorno dopo due giorni quelle growbarato dal governo per salvare la Banca Popolare di Bari emergono ulteriori dettagli sul tovagliato recente passato dell’Istituto anzitutto ricorda il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova la banca doveva essere trasformate in SPA già nel 2015 a margine del Consiglio Europeo dell’Agricoltura l’esponente l’Italia viva Torna sulla riforma delle popolari voluta dal governo Renzi 4 anni fa siamo nella continuità le scelte fatte in passato con alcune differenze mai sono state destinate tante risorse per una banca in più in questo caso siamo di fronte a una inadempimento da parte di quella banca che dal 2015 dovevain una società per azione non l’ho ancora fatto ha detto Bellanova in chiusura diamo un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo Avvia gli scambi col segno più sostenuta da l’andamento positivo degli indici azionari statunitensi prezzi di raccordo sulla scia delle notizie incoraggianti che arrivano dalle negoziazioni sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti l’indice Nikkei guadagna lo 0 52% a quota 23077,62 aggiungendo 125 punti sul fronte valutario lo Yen si è andato deprezzamento sul dollaro 109 €50 poco sopra un livello di 122 E questa era l’ultima buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

