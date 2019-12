Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle con Ninno di Nicola ciampolillo e Giarrusso paragone votato contro le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla cannabis scoppia la bagarre con gli attacchi di Movimento 5 Stelle gli applausi della Lega stamani vai in viale fiscale su cui attesa la fiducia e le parti avranno conoscenza oggi della memoria depositata ieri dartelo Nital per contrastare il ricorso dei commissari del ex Ilva nella causa in corso a Milano in caso di Banca Popolare Movimento 5 Stelle attacca bankitalia per la nomina di Blandini tre commissari Alitalia oggi tavolo al Ministero del Lavoro e dello sviluppo solo colpo per il governo della Francia paralizzata da 13 giorni per lo sciopero dei trasportila riforma delle pensioni si è dimesso l’artefice del progetto voluto da macrona oggi intanto previsto nuova manifestazione la quarta il premier ha convocato i sindacati per domani non erano per bowling tempi per il ritorno in volo del 737 Max si allungano e costringono il colosso americano dell’aviazione alla sospensione da gennaio della produzione del velivolo a terra da mesi dopo due incidenti che hanno causato 340 morti lo stop preoccupa l’economia americana per la quale Boing la sua produzione rappresentano motore importante Un maxi sequestro di 120 immobili tra Milano Lodi Brescia Torino Genova e altre città è stato eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di un imprenditore della logistica accusato di frodi fiscali di caporalato nel pattinaggio si tratta del 63enne Giancarlo bolondi della società Premium Net ora ai domiciliari con il traditore di Marco Bellocchio fuori dalla corsa per l’Oscar per il miglior film straniero l’academy ha comunicato infatti ieri sera la short-list preliminare della categoria in cui non compare la pellicola su Buscetta e Falcone le cambiatoannunciate il 13 gennaio la cerimonia degli oscar 2020 svolgerà il 9 febbraio chiusura mele posticipo della sedicesima giornata della Serie A di calcio Lazio rimonta nel recupero Vinci da Cagliari entrando nella corsa scudetto meno tra Inter e Juventus negli ottavi di Champions i bianconeri affronteranno il leone il Napoli sfiderà il Barcellona è l’Atalanta trova il Valencia in Europa League sono i Bulgari del ludogorets gli avversari degli interessi ricevuti mentre la Roma affrontare i belgi del Game E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento Vi ascolto restate in nostra compagnia

