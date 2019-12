Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesca studio il decreto fiscale Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato dalla camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima del via libera definitivo In giornata è previsto ok con il voto di fiducia con la fiducia al maxiemendamento del governo invece ieri il Senato ha approvato la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto 4 esponenti del MoVimento 5 Stelle mentre paragone ha votato contro Intanto il ministro dell’economia Gualtieri parla di piccolo miracolo slitta la seduta della commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche in calendario per giovedì alle 9 agli ordini del giorno era prevista l’elezione del presidente del vicepresidente dei segretari io non mi ispiro dorme niente nessuno mi ha chiesto un passo indietro dice senatore 5 Stelle Elio Lannutti ribadendo di essere il candidato del MoVimento 5il ministro degli affari regionali Francesco boccia Lannutti il presidente deve essere super partes Piano Di Maio di Canola non ti fidi non lo vota il governatore Visco difendere bankitalia dopo irritazione del MoVimento 5 Stelle per la nomina di Antonio Blandini tra i tre commissari per la Popolare di Bari missione diplomatica in via del ministro degli Esteri Luigi Di Maio per riprendere i contatti con i protagonisti del conflitto in corso un’azione congiunta nata a Bruxelles dopo la trilaterale Conte Merkel Macron Di Maio a Tripoli dove vedrai capo del governo riconosciuto dall’uomo Pajetta terrai e subito dopo si sposterà Bengasi per incontrare nel suo quartier generale il generale Khalifa haftar la soluzione della crisi Non può essere militare il messaggio del ministro è di mentre Soffiano venti di guerra la potente città di misurata ha dichiarato lo stato di emergenza generale a Roma la terza manifestazione Nazionale Unitaria di CGIL CISL e UIL nell’ambito della settimana di mobilitazione per il lavoro in diretta dalle confederazioni diversi temi al centro di quest’ultima iniziativa partire dalle pensioni dal fiscoti chiedono una riforma fiscale a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati la riduzione dell’evasione la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali pubblici e privati una rivalutazione delle pensioni una legge sulla non autosufficienza beni per 400 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria con il coordinamento della dda da Antonio Ricci 43 anni imprenditore attivo secondo gli investigatori nel del gioco d’azzardo ricci e coinvolto nell’operazione Galassia che nel 2018 portò 18 arresti per una pluralità di presunta associazione per delinquere operante in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse rapporto con le principali cosche reggine De Stefano tegano Pesce bellocco ep 91 processo di rafforzamento della governance di Atlantia con l’arrivo di 26 uno dei quali focalizzato sulle attività essere poi l’avvio della procedura per la vendita di una quota di aeroporti di Roma fino al 49% insieme a un percorso per la valorizzazione di un pacchetto di Telepass anche in questo caso rilevante sarebbe questa quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore la strategia messadalla famiglia Benetton che ieri ha tenuto a Treviso in CDA di edizione e che si prepara a riscrivere la governance di Atlantia guardando anche i mercati essere duro colpo per il governo di in Francia paralizzata da 13 giorni sciopero dei trasporti contro la riforma delle pensioni si è dimesso l’artefice del progetto voluto da Chrome jean-paul del Oggi intanto è prevista una nuova manifestazione la quarta il premier Filippa convocato i sindacati per domani mi ci sia stata la decisione in pratica non si sa tante che parte interessato extra territoriale di proprietà della Santa Sede Fatto sta che su via della Conciliazione stessa cornice su cui si affaccia Sono dietro il presepe e l’albero di Natale campeggia anche un maxi poster pubblicitario è per i film I due Papi di Fernando merele succede in Italia in sala dal 2 al 4 dicembre ora disponibile su Netflix non pochi dipendenti Vaticani turistiche si sono incuriositi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa