Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio dalla plastica al bonus facciate ma non per gli alberghi dalla Sugar tax che slitta il primo ottobre 2020 al quasi totale Azzeramento della stretta sulle auto aziendali queste delle misure contenute Nella Manovra 2020 A cui l’aula del Senato ha dato il via libera con il voto di fiducia nella serata di ieri di Cambiamo argomento andiamo in Francia lo sciopero dei trasporti contro la riforma delle pensioni Giunto al tredicesimo giorno sta mettendo in ginocchio la Francia non sono un paese paralizzato una settimana da Natale manca un governo nel caos a causa delle dimissioni del artefice del progetto voluto da Emmanuel Macron è che ha scatenato una serie di proteste nel paese oggi è prevista la quarta manifestazione in pochi giorni e intorno a Parigi si registrano lunghissime code e rallentamenti premier edouard Philippei sindacati per la giornata di domani Torniamo a parlare della Banca Popolare di Bari venerdì 13 la banca d’Italia commissionato la Popolare di Bari domenica 15 il Consiglio dei Ministri ha stanziato 900 milioni di soldi pubblici per salvare l’istituto Ma come si è arrivati a una situazione tanto complicata le tappe della crisi vengono portate ricostruite dalla bankitalia in un dossier di 7 pagine cambiamo decisamente argomento grande festa a Los Angeles ieri per la prima proiezione del nuovo film della saga di Star Wars The Rise of Skywalker una Premiere mondiale sfilata di stare attori nel cast Harrison Ford Adam driver e prima di salutare un’altra notizia è giunta in redazione la pulizia Stratocaster lacrimogeni sui dimostranti che protestano contro la legge di cittadinanza New Delhi lo riferisce la pti precisando che gli agenti sono entrati in azione dopo un’altrada parte dei manifestanti nella capitale si registrano difficoltà per la chiusura di alcune stazioni arterie stradali era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa