Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il decreto fiscale arriva in aula al Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato la camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima di incassare via libera definitivo del parlamento la commissione finanze non è riuscita a terminare l’esame degli emendamenti rispettando il timing fissato il provvedimento passa Quindi all’esame dell’assemblea senza aver concluso il passaggio in commissione al Senato dove secondo quanto si apprende in giornata ok con il voto di fiducia Cambiamo argomento il 2 ottobre 2018 il giornalista Saudita del Washington Post Jamal khashoggi Venne ucciso nel Consolato dell’Arabia Saudita Istanbul è entrato per avere i documenti per sposare la fidanzata a fish changes un’investigazione Ono ha stabilito che Fu vittima di un’aggressione premeditata e voltiamo ancora pagina 49 giornalisti uccisimondo dall’inizio dell’anno 400 in carcere quasi la metà dei quali solo in tre paesi Cina Egitto e Arabia Saudita sono i numeri forniti da reporter senza frontiere il cui portavoce Michael Reeves che nel giorno in cui viene chiusa la porta male sulle libertà di stampa denuncia alcuni governi abbiano accresciuto le loro pressioni sugli operatori dell’informazione abbiamo Di Maio via il vice Premier League soluzione della crisi Non può essere militare al centro dei colloqui il conflitto in corso nel paese la conferenza di Berlino al memorandum sull’immigrazione i raid aerei di attacco a sud di Tripoli e lottiamo ancora pagina torniamo in via beni per 700 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria con il coordinamento della dda Antonio Ricci di 43 anni imprenditore attivo nel settore del gambling strisce coinvolto nell’operazione Galassia che nel 2018 porto a 18 arresti per una pluralità di associazione per delinquere operante in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse rapporto con le principali cosche reggine De Stefano tegano Pesce bellocco e Piromalliè stato effettuato dai finanzieri del comando provinciale di Reggio insieme a personale dello scico di Roma con il coordinamento di di diretta da Giovanni Bombardieri riguarda il compendio di società maltesi conti correnti italiani delle due tracce a radicati Ammazza si era reso irreperibile poi è stato rintracciato a marzo dai finanzieri arrestato dalla locale polizia nell’aprile scorso successivamente è stato rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria E questa era l’ultima notizia punto segmento di ascolto

