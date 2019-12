Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio quando sono arrivato la prima volta c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo a cui chiesi di vedere i dati delle filiali tutti truccati truccate persone i conti economici delle filiali taroccati lo diceva l’amministratore delegato di Popolare di Bari Vincenzo De bustis parlando ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre questa bancone esempio di scuola di cattivo Management contabile ed esaltato adesso devo e cambiamo argomento l’incertezza economica apre alle feste un italiano su tre tagli alla spesa per i regali con il budget è meglio che si restringe a €272 a persona e quanto emerge dalle tradizionali sondaggio di Natale condotto da Confesercenti secondo cui il 39% dei Consumatori Italiani preferisce negozi mercati mercatini Agli ordini via webvia Libera del Senato il primo passo è fatto il governo incassa il voto di fiducia del Senato e mette in cascina il testo della legge di bilancio praticamente blindando la nonostante l’ultimo ostacolo delle 70 modifiche richieste dalla ragioneria dello Stato bagarre per la norma sulla canapa stralciata dalla manovra perché ritenuto inammissibile dalla presidente casellati parliamo ora di sport la federazione internazionale di motociclismo a sospeso a Gaia non è perché risultato positivo a un controllo antidoping le analisi sulle urine del pilota dell’Aprilia effettuate da un laboratorio accreditato sarebbero risultato è non negativa una sostanza non specificata dalla sezione steroidi androgeni anabolizzanti esogeni nei controlli dopo il GP di Malesia a Sepang dello scorso III Novembre in chiusura parliamo di musica ancora viva il ricordo L’esperienza di partiamo il Turra a bordo del tram per le vie di Milano in tour musicale che ha visto la partecipazione di artisti musicali di tanta gente che si è messa in viaggio a ritmo della musicaabbiamo parlato con la pizza blog ancora reduce dal suo ultimo singolo pericolo pubblico che ci racconta questa esplosione emozionale come il primo e secondo perché è un evento devo dire molto forte che praticamente ci perché per me che canto perché tutti molto vicini Quindi io partecipato anche tanti live però questa è una cosa molto particolare perché perché tutti vicini suoni pervadono le luci confondono molto bello il viaggio è sempre una percorso musicale in questo senso No e forse il fatto di viaggiare in tram può anche raccontare la musica cosa hai potuto raccontare anche con uno dei suoi ultimi singoli con pericolo pubblico e quanto ti dice bene anche nel viaggio musicaleappartamento raccontato una mozione che è diametralmente Opposta a quella di una precedente Quindi è un po’ una provocazione esplosione Quindi c’è il paradosso di una cella che diventa quasi un’idea liberatoria da un rapporto che si è fatto difficile piante quindi questo che racconta pericolo pubblico chiaro che collegandolo al discorso che partiamo è piaciuto molto molto cantare questi brani in sequenza perché rivedi Poi vari punti di Milano per cui è molto particolare perché diciamo ci si può rivedere No il nei luoghi classici dove bene o male chi ha vissuto Milano vi ricordate Navigli piuttosto del Duomo piuttosto che quindi quindi nulla è sicuramente un brano che si sposa bene con questo percorso che è un viaggio in effetti Io sto cercando di raccontareesperienze di vita cioè Avrei bisogno di più tempo perché comunque sto producendo davvero tanto però la fortuna di avere intorno persone che mi stanno appoggiando in questa scelta anche un po’ coraggiosa con i vestiti di produrre molto Qui abbiamo un testo molto profondo possiamo dire anche coraggioso foto romantiche dei ritornelli freschi un’anticipazione blog per il nuovo anno che Cosa bolle in pentola adatta ancora non posso lo posso dire la lettera guardando stato diciamo arriverai velocemente e poi sicuramente subito dopo ci sarà posto dire qua un po’ più corposo è veramente tanti live quindi ci divertiremo insieme mi sto davvero divertendo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa