Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Francia in apertura si inasprisce il conflitto Dov’è il tredicesimo giorno di paralisi dei trasporti 90.000 case sono rimasti senza casa di Atene volontari commesso da esponenti del sindacato nella rete elettrica di Lyon e tradizioni della gestore ha denunciato atti ostili legati al Movimento Sociale contro la riforma delle pensioni intanto duro colpo per il governo di una Francia lizzata da ormai 12 giorni che dimesso dopo giorni di polemiche l’artefice del progetto voluto da Macron in aspirazione continua a poco più di una settimana da Natale con il paese completamente bloccato argomento Il papà ha abolito il segreto Pontificio sui casi di abusi sessuali commessi sui minori l’istruzione sulla riservatezza delle cause prevede che non sono coperti dal segreto Pontificio le denunce e processi e leriguardanti i delitti in materia di abusi su minori Francesco Inoltre stabilito che il reato di pedopornografia sussiste fino a quando i soggetti ripresi me li mandi Mi hanno 18 anni non più solo 14 Favorita quella secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore doveva essere di un sacerdote ora potrà essere un laico Francesco infine accettato le dimissioni del Nunzio apostolico in Francia Monsignor Ventura Sotto indagine da parte della magistratura francese per molestie sessuali la procura di Bari ha delegato la Guardia di Finanza di acquisire L’audio della registrazione di un incontro avvenuto il 10 dicembre pochi giorni prima del commissariamento della Banca Popolare di Bari tra l’allora amministratore delegato dell’Istituto di Bustese il presidente Gianvito Giannelli dirigente direttori di filiale conti taroccati Management è saltata scusa per l’altro l’amministratore delegato la magistratura ha aperto un’inchiesta sulla gestione delle banche lo stesso indagato ultime notizie in chiusura attenzione sulla commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche slitta la seduta prevista giovedì per l’elezione del presidente pressing dal PD perché il senatore 5 Stelle Elio Lannutti di Nunzianon mi ispira un bel niente nessuno mi ha chiesto un passo indietro dice il nome del presidente sarà frutto di un accordo di maggioranza precisano Fonti del MoVimento 5 Stelle è tutto grazie per averci seguito le news torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa