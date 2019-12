Ultime Notizie Roma del 17-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno il governo pone la fiducia sul decreto fiscale al Senato domenica torniamo dalla camera alla manovra da 32 miliardi che ha avuto ieri il via libera del Senato Salvini Annuncia il ricorso della Lega alla Corte Costituzionale la presidente casellati critica il governo e dice preoccuparti ritratti andiamo a Taranto i regali dell’ilva hanno depositato alla cancelleria del Tribunale del riesame il ricorso contro la decisione del giudice di respingere l’istanza di proroga della facoltà d’uso dell’altoforno due dello stabilimento arcelormittal ti aspetta la data dell’udienza che probabilmente te la frittata al 30 dicembre secondo il calendario delle discussioni devi porti già stabilito piazzale missione diplomatica in Libia del ministro Luigi Di Maio per riprendere contatti con i protagonisti del conflitto in corso nel ambito di un’azione congiunta nata a Bruxelles dopo il trilaterale con tedopo il vicepresidente del consiglio presidenziale II Vico I Maglio a Tripoli incontra il capo del governo riconosciuto dell’ONU al Sara è a Bengasi il generale haftar un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze di Assad contro una pattuglia militare a Sirte in chiusura torniamo in Italia una senzatetto è stata accoltellata in strada Torino da un uomo che poi è fuggito è accaduto a Borgo Dora Dalla nazionale della Pace fondata da Ernesto Olivero a Labico vicino Roma tre persone sono state trovate morte nel letto all’interno di un appartamento si tratterebbe di Madre padre e figlia di pochi mesi ancora da chiarire le cause della morte è tutto grazie per averci seguito le news se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa